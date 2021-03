Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue en attendant la BCE

(AOF) - La hausse des marchés actions européens devrait se prolonger à l'ouverture. Les investisseurs saluent l'adoption aux Etats-Unis du vaste plan de relance de Joe Biden de 1 900 milliards de dollars. En début d'après-midi, ils seront très attentifs aux commentaires de Christine Lagarde après la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE. Le point de vue de la présidente de la banque centrale sur le risque inflationniste est particulièrement attendu.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie blanche sans mèche et avec une clôture au plus haut de la séance. Les volumes, à 3,7 milliards, sont plutôt en baisse alors que les acheteurs conservent la main-mise totale sur le marché. La résistance à 5 995 points a été quasiment atteinte : elle devrait être débordée. Le prochain obstacle se situe à 6 110 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

NEOEN

Neoen a dévoilé ce matin des résultats 2020 conformes avec ses objectifs. Le producteur d'énergies renouvelables a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 298,8 millions d'euros. L'Ebitda a progressé de 25% à 270,4 millions, en ligne avec l'objectif annoncé. Les flux nets de trésorerie opérationnelle ont grimpé de 20% à 222,3 millions d'euros. Le groupe a mis en opération près de 800 MW et lancé la construction de près de 1 GW sur l'année.

BOIRON

Les laboratoires Boiron ont publié un résultat net part du groupe de 26,209 millions d'euros en 2020, en baisse de 35,5%. Le résultat opérationnel de l'année s'élève à 38,185 millions d'euros, en baisse de 43% par rapport à 2019. L'annonce du déremboursement des médicaments homéopathiques et la baisse de l'activité en France depuis plus de deux ans (-30%) ont déclenché une profonde réorganisation entraînant la suppression de 566 postes et la création de 122 postes. Cette réorganisation a entraîné une provision de 58,714 millions d'euros sur l'exercice 2020.

DAMARTEX

Au premier semestre, clos fin décembre, le résultat net de Damartex s'est établi à 11,1 millions d'euros contre 1,9 million d'euros, un an auparavant. L'Ebitda opérationnel a clôturé en sensible progression à 26,6 millions d'euros contre 11,5 millions d'euros sur l'exercice précédent. " Cette performance s'explique par le rebond d'activité enregistré principalement sur le deuxième trimestre 2020, couplé à une politique fine de maitrise des coûts, notamment marketing, pour adresser avec prudence un environnement de marché dégradé ", a expliqué le spécialiste de la Silver Economy.

PARTOUCHE

Partouche a réalisé mercredi soir son point d'activité pour le premier trimestre de son exercice 2020-2021. Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a réalisé un chiffre d'affaires de 23,5 millions d'euros entre novembre 2020 et janvier 2021, soit une chute de 81,4 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le groupe explique que tous les casinos français étaient fermés, en vertu des mesures générales prises par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Les chiffres macroéconomiques

La décision de politique monétaire de la BCE est attendue à 13h45.

Les inscriptions hebdomadaires au chômages sont attendues aux Etats-Unis à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,09% à 1,1936 dollar.

Hier à Paris

En hausse timide en début de séance, les marchés actions européens ont accéléré leurs gains après une inflation rassurante aux Etats-Unis. Les prix à la consommation dans la première économique ont bien accéléré (+0,4% en février, après +0,3% en janvier) mais dans une proportion attendue par les économistes. Contrairement aux craintes, la reflation semble donc rester sous contrôle. Le CAC 40 a gagné 1,11% à 5 990,55 points sans passer, même brièvement, au-dessus du seuil symbolique des 6 000 points. L'Euro Stoxx a progressé de 0,86% à 3 818,46 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en hausse, même si les valeurs technologiques ont subi des prises de bénéfices. Le Nasdaq Composite avait bondi de 3,7% mardi. Les investisseurs ont été rassurés par les chiffres de l'inflation pour le mois de février. Hors énergie et alimentation, l'inflation dite "core" est ressortie à +0,1% contre un consensus de +0,2 %. En conséquence, le rendement du 10 ans américain s'est détendu de 6 points à 1,53%. Le Dow Jones a gagné 1,46% à 32 297,02 points, soit un nouveau plus haut historique, tandis que le Nasdaq a cédé 0,04% à 13 068,83 points.