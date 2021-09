Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient débuter la journée dans le vert après la clôture positive des Bourses asiatiques. Le Nikkei de Tokyo a gagné 0,58% ce vendredi à l'issue d'une quatrième séance consécutive de hausse. Les investisseurs réagiront ce matin à la version définitive de l'inflation d'août en zone et cet après-midi, à la première estimation de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan. Au chapitre des valeurs, Renault a annoncé la suppression de 2 000 postes supplémentaires en France en raison de son virage vers l'électrique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Inventiva

Inventiva a réalisé une série de recrutements afin d'accélérer le développement de son principal candidat médicament lanifibranor pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Les profils complémentaires des nouveaux arrivants permettront à Inventiva d'étendre son expertise en matière d'opérations cliniques et de développement de médicament tout en renforçant ses fonctions corporate, a précisé la biotech française.

Cegedim

Cegedim a réalisé au premier semestre 2021 un résultat net de 6,5 millions d'euros contre une perte de 4,7 millions au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel courant a progressé de 70,4% à 10,7 millions d'euros. Il représente 4,3% du chiffre d'affaires au 30 juin 2021 contre 2,7 % au 30 juin 2020.

Groupe Gorgé

Groupe Gorgé a généré en 2021 son meilleur résultat opérationnel du premier semestre. Cette performance, qui aurait pu se matérialiser en 2020 sans l'impact de la crise sanitaire, est le premier résultat d'une stratégie d'innovation initiée il y a plusieurs années et visant à améliorer les marges du groupe. Le résultat net au premier semestre 2021 a atteint 0,3 million, contre une perte de 10 millions au premier semestre 2020. L'Ebitda est ressorti à 16 millions, en hausse de 125%, faisant ressortir une marge de 11,8% en hausse de 5,2 points.

Metex

Metex a mis en place un plan de stabilisation de la production de l'usine "METEX NØØVISTA" de Carling. Le chimiste prévoit une reprise des expéditions de PDO mi-novembre. A ce stade, le groupe anticipe toujours pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre, un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 millions d'euros. En effet, l'évolution favorable des prix des acides aminés, et en particulier de la lysine, permet au groupe de maintenir le niveau de revenus envisagé pour 2021.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en août est attendue pour la zone euro à 11h.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en septembre sera dévoilé à 16h.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,05% à 1,1773 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en hausse, bénéficiant de l'impulsion de Wall Street hier. Une dynamique qui s'est dissipée aujourd'hui. D'où les gains finalement limités du Vieux Continent. Le repli de 0,5% de l'euro face à la devise américaine a également eu un effet bénéfique, de même que les bons résultats et la prochaine OPA sur Lagardère. Après le ralentissement de l'inflation en août, les statistiques du jour confortent le scénario d'une réduction des rachats d'actifs de la Fed plus tôt, que plus tard. L'indice CAC 40 a progressé de 0,59% 6 622,59 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a terminé en ordre dispersé en dépit d'indicateurs satisfaisants. Les ventes au détail et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie ont surpris favorablement, les premières s'offrant même le luxe d'être en hausse alors qu'elles étaient attendues en repli, mais ont été révisées à la baisse en juillet. De plus, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elle remonté légèrement plus que prévu. Le Dow Jones a cédé 0,18% à 34 751,32 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,13% à 15 181,92 points.