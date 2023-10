Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue des indices, détente des taux

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse ce mardi à l'ouverture face aux tensions géopolitiques continues au Moyen-Orient (attaque du Hamas contre Israël). Le CAC 40 devrait gagner 0,48%. Les rendements des titres américains sont en repli dans un contexte d'aversion au risque et après que Lorie Logan (présidente de la Fed de Dallas) et Philip Jefferson (vice-président de la Fed) ont indiqué que des rendements élevés pourraient pousser la banque centrale à ne pas relever une nouvelle fois ses taux. Coté valeurs, Euroapi a révisé à la baisse ses prévisions pour l’année 2023.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus annonce avoir enregistré 55 commandes brutes d'avions au mois de septembre et livré 55 appareils à 34 clients au cours du même mois. Depuis le début de l'année, le constructeur aéronautique dit avoir réalisé 488 livraisons à 78 clients, soit plus de la moitié de son objectif de 720 livraisons d'appareils fournis au titre de l'ensemble de l'exercice 2023. Au premier semestre 2023, Airbus a livré un total de 316 avions commerciaux, à comparer avec 297 au premier semestre 2022.

Elis

BW Gestão de Investimentos Ltda. (BWGI) a signé un accord définitif avec Crédit Agricole Assurances (CAA) pour acquérir l'intégralité de la participation d'environ 6% détenue par CAA dans Elis. Avec cette prise de participation, la société de gestion d'actifs brésilienne affirme " sa confiance dans les fondamentaux d'Elis et dans la stratégie du groupe ". La finalisation de la vente du bloc est attendue le 11 octobre 2023. A l'issue de cette opération, CAA ne détiendra plus directement d'actions Elis.

Euroapi

Euroapi annonce avoir révisé à la baisse ses prévisions pour l’année 2023. Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques précise que la croissance de son chiffre d’affaires devrait désormais être comprise entre 3 % et 5 %, contre de 7 % à 8 % précédemment, la marge de Core Ebitda devant désormais se situer entre 9 % et 11 %, contre 12,5 % et 13,5 % auparavant. Les objectifs en matière d’investissement restent inchangés, et sont compris entre 120 et 130 millions d’euros.

Voltalia

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, a vendu une centrale solaire de 420 mégawatts développée par Voltalia à Newave Energia, un partenariat entre Gerdau et Newave FIP. Newave Energia se reposera également sur Voltalia pour la construction et la maintenance des infrastructures électriques. Newave Energia a fait l'acquisition de projets solaires prêts à construire dans le complexe d'Arinos, situé dans l'État de Minas Gerais, dans la région sud-est du Brésil. Voltalia fournira également des services de construction et de maintenance de l'infrastructure électrique.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les chiffres sur le stocks des grossistes en août seront communiqués à 16h.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé dans le rouge deux jours après l'attaque du Hamas contre Israël, qui ravive les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Dans ce contexte, les cours de pétrole s'envolent à la clôture : le prix du baril de Brent gagne plus de 4 % à presque 88 dollars. Coté statistiques, l'indice Sentix a reculé moins que prévu en octobre ressortant à -21,5 contre un consensus de -24. Si le secteur de la défense a été recherché, les compagnies aériennes ont été pénalisées. Le CAC 40 a perdu 0,55% à 7 021,40 points et l'Eurostoxx50 a reculé de 0,77% à 4 112,57 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert après l’onde de choc provoqué au Proche-Orient par l’attaque du Hamas. Les taux longs américains ont eté suspendus pour cause de Columbus Day, mais tous leurs équivalents européens sont en forte baisse. Dans le sillage de la forte hausse des cours du pétrole, Chevron a affiché la plus forte progression du Dow Jones. Plus généralement, les valeurs de l'armement et les compagnies aériennes polarisent le S&P500. Le Dow Jones a gagné 0,59% à 33 604,65 points et le Nasdaq a avancé de 0,39% à 13 484,24 points.