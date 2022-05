Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue dans le sillage de Wall Street

(AOF) - Les bourses européennes devraient ouvrir en hausse mardi, dans le sillage de clôture positif hier soir à Wall Street. Les valeurs technologiques devraient être à la fête grâce à Elon Musk, alors qu'une nouvelle vague de publications trimestrielles est de nouveau attendue aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine. Mais la rendez-vous crucial proviendra une nouvelle fois des Etats-Unis, la Fed devant rendre sa décision de politique monétaire demain soir. Une hausse des taux d'un demi-point est attendue, avant que la BCE ne révèle sa décision jeudi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

BNP Paribas a publié au premier trimestre 2022 des résultats robustes. La première banque française a également confirmé ses objectifs 2022-2025 "dans un environnement néanmoins plus contrasté à court terme". Sur les trois premiers mois de l'exercice, le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,108 milliards d'euros, en hausse de 19,2%. Le coût du risque, à 456 millions d'euros diminue de 49,1% et s'établit à 20 points de base des encours de crédit à la clientèle.

Bonduelle

Le chiffre d'affaires de Bonduelle au troisième trimestre de son exercice 2021-2022 s'est établi à 725,9 millions d'euros, soit une progression par rapport à l'exercice précédent de 7,6% en données publiées et 4% en données comparables après prise en compte des variations de change, principalement le renforcement des dollars américain et canadien. Aucune variation de périmètre n'est intervenue sur le trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2,17 milliards d'euros, en hausse de 2,5% en données publiées et 1% en données comparables.

Derichebourg

Derichebourg Aeronautics Services Gmbh, filiale allemande du Groupe Derichebourg spécialisée dans l'aéronautique, a annoncé le rachat de la société Ylipson GmbH, spécialisée dans les métiers de l'Engineering aéronautique depuis plus de 50 ans. Basée à Hambourg, Ylipson GmbH enregistre un chiffre d'affaires de plus de 5,8 millions d'euros en 2021 et emploie 91 personnes. Cette acquisition apporte une expertise complémentaire visant à se positionner comme un partenaire incontournable auprès d'Airbus notamment sur les prestations EMES3.

ESI

Au premier trimestre, ESI a enregistré un chiffre d'affaires de 58,3 millions d'euros, en hausse de 6,6 % (+5,3 % à taux de change constant - tcc) ; dans le haut de la fourchette d'objectifs. Le chiffre d’affaires des licences a augmenté de 7,1% (+5,8% tcc) à 53,2 millions d'euros. La croissance provient principalement du Repeat Business en hausse de +8,5%. Le chiffre d’affaires des services a augmenté de 1,7% (+0,6% tcc) à 5,1 millions.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur le marché de l'emploi en avril en Allemagne seront rendues publiques à 9h55, puis, à 11h00, ce sera au tour des prix à la production et du taux de chômage en zone euro pour le mois de mars.

Hier à Paris

Les marchés européens ont reculé dans le sillage de la chute de Wall Street, vendredi. La Bourse américaine reculait encore aujourd'hui. L'ambiance sur les marchés reste morose entre le Covid en Chine affectant Shanghai et Pékin, la guerre en Ukraine et une situation économique dégradée. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 1,66% à 6 425,61 points après avoir chuté de plus de 3% dans la matinée. Plusieurs bourses nordiques ont été victimes d'un flash crash, qui a contaminé les autres marchés. L'Euro Stoxx 50 a quant à lui cédé 2,10% à 3 722,97 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé dans le vert lundi, après avoir passé la majeure partie de la séance en baisse. La guerre en Ukraine, le confinement en Chine et la hausse annoncée pour mercredi du taux directeur de la Fed, représentant toujours une menace pour la croissance mondiale alors que les pressions inflationnistes persistent, sont subitement passés au second plan en fin de journée. La faute à Elon Musk qui cherche des investisseurs pour son rachat de Twitter. Ainsi le S&P 500 a gagné 0,57% à 4 155,38 points, et le Nasdaq, 1,63% à 12 536,02 points.