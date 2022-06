Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue dans le sillage de Wall Street

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage du net rebond enregistré à Wall Street vendredi dernier. Ce lundi, les principales places boursières asiatiques ont clôturé, elles aussi, en forte progression. La salve récente d'indicateurs économiques dégradés publiés des deux côtés de l'Atlantique rassure paradoxalement les investisseurs. Ils estiment que les grandes banques centrales, la Fed en tête, n'ont d'autres choix que de ralentir la normalisation de leurs politiques monétaires pour ne pas précipiter une récession mondiale.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ipsen

Ipsen a conclu un accord de fusion définitif avec Epizyme. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration respectifs d'Ipsen et d'Epizyme avec une finalisation attendue d'ici la fin du troisième trimestre 2022, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de clôture. Epizyme est une société biopharmaceutique intégrée depuis la recherche jusqu'à la commercialisation, engagée à développer et fournir des traitements innovants grâce à de nouveaux médicaments épigénétiques pour les patients atteints de cancer.

Eurazeo

Eurazeo est entré en négociations exclusives en vue d'un investissement dans la société Sevetys, groupe français d'établissements de soins vétérinaires. Fondé en 2017, le groupe Sevetys est l'un des plus importants groupes de cliniques vétérinaires en France avec plus de 200 cliniques sur l'ensemble du territoire. L'investissement dans Sevetys serait réalisé par les fonds gérés par les équipes d'Eurazeo Mid Cap S.A.

Europlasma

Europlasma, expert des solutions de dépollution, a procédé au tirage de 3 tranches de 100 obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la société (OCA), correspondant aux tranches 30, 31 et 32, représentant un montant nominal total d’emprunt obligataire de 3 millions d’euros, dans le cadre du contrat d’émission de 10.000 bons d’émissions (Bons d’Emission) d’OCA avec bons de souscriptions d’actions attachés le cas échéant (les BSA et, ensemble avec les OCA, les OCABSA) conclu entre Europlasma et Global Corporate Finance Opportunities 11 le 16 avril 2021.

Valneva

Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché en Europe pour son vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19 pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. L'autorisation de mise sur le marché couvre les 28 États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en mai sont attendues à 14h30 et les promesses de ventes immobilières en mai, à 16h.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,0556 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont rebondi après deux séances consécutives de baisse, soutenus par Wall Street. La perception des investisseurs sur la politique monétaire de la Fed s’est modifiée. Alors qu’ils redoutaient une accélération des hausses des taux de la banque centrale à moyen terme, les économistes sont désormais plus mesurés. Les risques de récession, en effet, ont refait surface sur fond d’indicateurs macroéconomiques décevants (indices PMI, confiance des consommateurs notamment). Le CAC 40 a bondi de 3,44% à 6 085,99 points. L'Euro Stoxx 50 s’est adjugé 2,99%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont poursuivi leur marche en avant. La perception des investisseurs sur la politique monétaire de la Fed s'est modifiée. Ils anticipent des hausses des taux moins nombreuses du fait de leur impact sur la croissance. Les nouvelles du jour étaient également favorables : les ventes de logements neufs ont dépassé les attentes et les objectifs annuels de FedEx sont plus élevés qu'anticipé. Le Dow Jones a gagné 2,68% à 31 500,68 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 3,34% à 11 607,62 points.