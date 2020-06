Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage des places asiatiques. La Bourse allemande est fermée en raison du lundi de Pentecôte. Les investisseurs ont été rassurés par le " sens de la mesure" de Donald Trump. Vendredi dernier, le président américain s'est contenté d'annoncer la révocation du statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong. Il n'a pas dévoilé de sanctions commerciales contre la Chine qui risquaient de déstabiliser un peu plus l'économie mondiale. Ce matin, les marchés réagiront aux indices PMI manufacturiers de mai.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec une clôture basse, réalisée dans des volumes de fin de mois très important à 5,70 milliards d'euros. Les cours ont réintégré les sommets d'avril à 4 720 points, indiquant que les vendeurs défendent cet obstacle. Bien qu' une consolidation intermédiaire puisse se mettre en place après 5 séances de hausse, la tendance reste haussière en direction du gap baissier de début mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ERYTECH

Erytech Pharma a présenté deux posters lors de la conférence virtuelle 2020 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). La première présentation concerne TRYbeCA-1. Il s'agit d'une étude clinique de phase 3 contrôlée et randomisée évaluant eryaspase en traitement de seconde ligne du cancer métastatique du pancréas. À ce jour, plus de 80% des patients ont été recrutés. La seconde présentation concerne la valeur pronostique et prédictive de l'ADN tumoral circulant (ADNct).

ADLPARTNER

ADLPartner a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2020 en hausse de 6,3% à 35,6 millions d'euros. Le volume d'affaires brut du spécialiste de la gestion et la commercialisation d'abonnements à des titres de presse est, pour sa part, en hausse de 3,4% à 72,7 millions. Le groupe précise que l'impact de la pandémie de Covid-19 a été limité sur son activité du premier trimestre. La société ajoute qu'elle demeure confiante dans sa capacité à traverser cette crise et anticipe une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020.

BACCARAT

En 2019, le chiffre d'affaires consolidé de Baccarat a atteint 164 millions d'euros, en hausse de 5,2% à changes comparables par rapport à l'exercice précédent. Après prise en compte de l'impact positif des parités monétaires, la progression des ventes s'établit à +8,7% à changes courants. L'activité en Europe a reculé de 2,1% à 59,6 millions d'euros, alors qu'elle a augmenté partout ailleurs, notamment aux Amériques (+11,6%), en Asie hors Japon (+20,9%) et dans le reste du monde (+32,5%).

UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé la cession d'un portefeuille de cinq centres commerciaux en France à la Joint Venture (JV) formée par URW, Crédit Agricole Assurances et la Française, comme annoncée en février dernier. Il s'agit des centres Aéroville et So Ouest près de Paris, Rennes Alma à Rennes, Toison d'Or à Dijon et Confluence à Lyon. L'ensemble est valorisé 2,032 milliards d'euros au total. Le consortium mené par Crédit Agricole et La Française détiendra 54,2%, et URW 45,8%. Un syndicat de banques a financé le prêt garanti d'1 milliard d'euros pour la JV, à échéance de 7 ans.

Les chiffres macroéconomiques

Les marchés sont fermés en Allemagne.

L'indice PMI manufacturier de mai (définitif) pour la France est attendu à 9h50. Celui pour l'Allemagne, à 9h55 et pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier de mai (définitif) sera dévoilé, lui, à 15h45. L'ISM manufacturier de mai et les dépenses de construction d'avril seront publiés à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,41% à 1,1145 dollar.

Vendredi à Paris

Les principaux marchés actions européens ont clôturé dans le rouge ce vendredi. Les investisseurs restent prudents avant la conférence de presse de Donald Trump au cours de laquelle il devrait annoncer des sanctions en réponse à la future loi de sécurité nationale adoptée par la Chine à l'égard de Hong Kong. A Paris, le géant aéronautique Airbus perd de l'altitude après que S&P Global Ratings a dégradé la note de crédit long terme du groupe. Au son de la cloche, le CAC 40 a reculé de 1,59% à 4 695,44 points et l'EuroStoxx a perdu 1,23% à 3 056,31 points.

Vendredi à Wall Street

Longtemps incertains, les marchés actions américains ont finalement terminé en très légère hausse. Les investisseurs ont été soulagés par les propos de Donald Trump. Le président américain, en effet, n'a pas remis en question les accords commerciaux avec la Chine après l'adoption par Pékin de la loi sur la sécurité à Hong Kong. Il s'est contenté d'annoncer la révocation du statut spécial que les Etats-Unis accordent au territoire semi-autonome. Le Dow Jones a reculé de 0,07% à 25 383,11 points. Le Nasdaq a gagné 1,29% à 9 489,87 points. Le S&P, plus large, a progressé de 0,48% à 3 044,31pts.