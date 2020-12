Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue avant les PMI

(AOF) - L'évolution des futures sur indices laisse présager d'une ouverture en hausse des marchés actions européens. Plusieurs facteurs semblent raviver l'optimisme des investisseurs. En premier lieu, aux Etats-Unis comme en Europe, les gouvernements affichent leur confiance sur leur capacité à déployer rapidement des compagnes massives de vaccination. Par ailleurs, le plan de relance américain serait sur la bonne voie. Enfin, la Fed devrait réaffirmer ce soir son soutien total à la première économie du monde. Ce matin, les investisseurs seront attentifs aux PMI "flash" en Europe pour décembre.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie à petit corps et avec une mèche haute. Cet ensemble de mèches traduit globalement un manque de conviction des investisseurs, qui ne parviennent pas à tenir le marché. Depuis les sommets à 5 616,6 points, une consolidation est en place. Tant que le support à 5 463 points contiendra les corrections à la baisse, les probabilités de tendance haussière seront les plus fortes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AB SCIENCE

AB Science a annoncé aujourd'hui que l'étude de phase 2B/3 (AB09004 - NCT01872598) évaluant le masitinib chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, sous sa forme légère ou modérée, avait atteint son critère d'évaluation principal prédéfini. L'étude a démontré que le masitinib a généré un effet statistiquement significatif par rapport au contrôle sur le critère principal, à savoir la variation du score ADAS-Cog, un score qui mesure l'effet sur la cognition et la mémoire.

JCDECAUX

JCDecaux a annoncé le rachat par sa filiale JCDecaux France de la société Abri Services Media, acteur français du mobilier urbain dans la Région Grand-Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine), qui opère sous la marque Abri Services. Ni le montant de la transaction ni la date de sa finalisation n'ont été communiquées. Entreprise familiale créée en 1969 et reprise en 2004 par Yvon Suillaud, Abri Services Media compte 76 collaborateurs et exploite aujourd'hui plus de 2 600 abribus et 2 100 Mobiliers Urbains Pour l'Information (MUPI) dans la région Grand-Ouest.

SAFRAN

Safran Helicopter Engines a signé un contrat Support-By-Hour (SBH) avec State Grid General Aviation Company (SGGAC) pour les moteurs de ses hélicoptères Airbus H215 et H225. Ce contrat de long terme porte sur des services de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pour un total de 4 moteurs Makila, et inclut également le renouvellement d'un précédent contrat SBH portant sur les moteurs Arriel 2D des 13 hélicoptères H125 de l'opérateur.

VINCI

La Société du Grand Paris a attribué au groupement d'entreprises piloté par Vinci Construction le contrat de réalisation du viaduc de la ligne 18 du Grand Paris Express, plus grand projet de mobilité urbaine actuellement en cours en Europe. D'un montant de 193 millions d'euros, dont 20 % confié à des PME, le contrat porte sur l'ensemble du génie civil de cet ouvrage d'art de 6,7 kilomètres, dont les voussoirs seront préfabriqués à proximité du projet.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre pour la France sont attendus à 9h15, ceux pour l'Allemagne à 9h30 et ceux pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des ventes au détail en novembre et à 15h45 des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre. L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en décembre et stocks des entreprises en octobre seront dévoilés à 16h. L'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers est attendue à 16h30. La décision de politique monétaire de la Fed tombera à 20h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,16% à 1,2170 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont quelque peu réduit leurs gains cet après-midi, alors que l'épidémie de Covid-19 continue de faire des ravages. En plus des 300 000 morts aux Etats-Unis, de plus en plus de pays en Europe prennent des mesures pour l'endiguer en Europe: citons dernièrement les Pays-Bas, l'Allemagne, Londres et, prochainement, l'Italie. Malgré tout, les espoirs d'un plan de relance de Washington demeurent, et les bons chiffres macroéconomiques chinois ont plu. Le CAC 40 a ainsi clôturé quasi-stable à +0,04% à 5 530,31 points, et l'EuroStoxx50 a grappillé 0,58% à 5 324,38 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en nette hausse, soutenus par plusieurs statistiques chinoises encourageantes et une production industrielle US supérieure aux attentes. Le contexte n'est toutefois pas dénué d'inquiétudes alors que le cap des 300 000 morts dus au Covid-19 a été franchi aux Etats-Unis. Les investisseurs espèrent également de nouvelles avancées sur le plan de relance négocié au Congrès. Au chapitre des valeurs, Apple a profité d'informations sur les très bons débuts de ses iPhones 12. Le Dow Jones a gagné 1,13% à 30 199,31 points, le Nasdaq, 1,24% à 12 594,84 points