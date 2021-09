Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture. Les investisseurs devraient être rassurés par la capacité du géant immobilier chinois, Evergrande, très fragilisé financièrement, à honorer le paiement d'une ses obligations. Les opérateurs attendent par ailleurs avec intérêt les conclusions, ce soir, de la réunion de politique monétaire de la Fed. Le ton employé par la banque centrale américaine pour commenter l'évolution de marché du travail et de l'inflation sera déterminant.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Legrand

Legrand organise aujourd'hui une journée investisseurs digitale. A cette occasion, le groupe confirme ses objectifs moyen-terme annoncés le 11 février dernier. Il table sur une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires, hors effets de change, comprise entre +5% et +10%. Legrand vise également une marge opérationnelle ajustée moyenne d'environ 20% du chiffre d'affaires et un cash flow libre normalisé compris en moyenne entre 13% et 15% du chiffre d'affaires.

Orpea

Orpea a levé le voile mardi soir sur ses résultats du premier semestre 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a dégagé un résultat net (part du groupe) de 102,4 millions d'euros (+40,3% sur un an) et un Ebitdar (Ebitda avant loyers) de 514,9 millions d'euros (+13,6% sur un an). Il en découle une marge de 24,9%. De son côté, le chiffre d'affaires d'Orpea est ressorti à 2,07 milliards d'euros, en croissance de 8,7% à données publiées et de 5,2% en organique. Le groupe évoque des performances « excellentes ».

JCDecaux

JCDecaux SA a annoncé avoir remporté l'un des plus importants contrats de communication extérieure en Australie. Sydney Trains a choisi JCDecaux comme partenaire publicitaire principal dans ses halls et sur ses quais, pour une durée maximale de 10 ans. " Ce gain représente également le plus gros contrat routier grand format individuel de New South Wales et offre aux annonceurs des opportunités de communication digitale grand format incomparables ", souligne le numéro un mondial de la communication extérieure.

Lumibird

Lumibird a vu ses résultats nettement s'améliorer au premier semestre. Le spécialiste des lasers a ainsi dégagé un résultat net de 5,1 millions d'euros, contre une perte de 1,9 millions d'euros au premier semestre 2020. La forte croissance et la maîtrise des charges ont permis d'afficher un Excédent brut d'exploitation en progression de 88% à 14,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 19% contre 16,7% auparavant.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, la confiance des consommateurs en septembre est attendue à 16h.

Les investisseurs prendront également connaissance à 16h des ventes de logements anciens en août aux Etats-Unis. L'évolution hebdomadaire des stocks américains de pétrole est attendue à 16h30. Surtout, les marchés attendent à 20h la décision de politique monétaire de la Fed.

Vers 8h30, l'euro cède 0,02% à 1,1725 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens se sont repris après leur trou d'air de lundi, provoqué par les craintes à propos de la débâcle du promoteur immobilier chinois Evergrande. Après réflexion, les investisseurs jugent que les retombées pour les bourses mondiales des déboires du promoteur immobilier chinois devraient être limitées. En Europe, l'actualité des sociétés a été dominé par le succès de l'introduction en Bourse d'UMG. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 1,50% à 6 552,73 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,10% à 4 088,04 points.

Hier à Wall Street

Les bourses américaines ont clôturé en ordre dispersé après la séance difficile de lundi. Visiblement la chute annoncée du promoteur immobilier Evergrande ne devrait pas représenter un "Lehman chinois". Mais les investisseurs restent malgré tout prudents dans l'attente des conclusions de la réunion de la Fed. La banque centrale américaine rend mercredi son pronostic sur la santé de l'économie américaine, et donc sur l'avenir de son programme de rachat d'actifs. Le Dow Jones a cédé 0,15% à 33 919,84 points. Le Nasdaq a grappillé 0,22% à 14 746,4 points.