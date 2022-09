Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue avant la BCE

Incertains à l'ouverture, les marchés actions américains ont rapidement repris le chemin de la hausse. Ils ont été rassurés par une information du Wall Street Journal selon laquelle la Réserve fédérale s'apprête à relever ses taux de 75 points de base lors de sa prochaine réunion du 21 septembre. Or, ce relèvement est désormais largement intégré par Wall Street. Au chapitre des valeurs, United Airlines a relevé sa prévision de chiffre d'affaires du troisième trimestre en raison de la forte demande. Le Dow Jones a gagné 1,4% à 31 581,28 points et le Nasdaq, 2,14% à 11 791,90 points.

Les principaux marchés actions européens, longtemps orientés à la baisse, ont finalement clôturé en ordre dispersé. Le contexte est peu propice à la prise de risque, les investisseurs attendant demain la réunion de la BCE qui devrait, selon nombre d' économistes, procéder à un relèvement de 75 points de base. Au chapitre des sociétés, les valeurs pétrolières et parapétrolières s'inscrivent en forte baisse dans le sillage du baril, TotalEnergies a chuté de 3,70%. Le CAC 40 a gagné 0,02% à 6 105,82 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 s'est apprécié de 0,19% à 3 506,84 points.

Samse, second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 1 milliard d'euros au titre du premier semestre 2022, en progression de 7,3% par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce, porté en partie par un marché inflationniste, s'établit à 803 millions à fin juin 2022, en croissance de 11,8%. Le résultat net part du groupe s'établit à 53,9 millions contre 46,7 millions en 2021.

Klépierre, acteur européen des centres commerciaux, continue ses efforts énergétiques après avoir déjà réduit la consommation de l'ensemble de ses centres en Europe de plus de 40% en 2021 par rapport à 2013. En France, le groupe sera dès cet hiver au rendez-vous de l'objectif de réduction de 10 % fixé par le gouvernement.

Boiron, le spécialiste de l'homéopathie, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 35,2% au titre du premier semestre 2022, à 256,762 millions d'euros. La progression ressort de 25,2 % en France et de 47,6 % à l'international. Le résultat net -part du groupe s'établit à 12,52 millions d'euros. Les ventes de nouveaux produits lancés depuis 2020 s'élèvent à environ 47 millions d'euros, contre 15 millions d'euros sur le premier semestre 2021.

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et de la majorité des places asiatiques. A Tokyo, le Nikkei vient de clôturer sur un gain de 2,31%. Les investisseurs attendent la décision de la BCE à 14h30. L'institution devrait relever son principal taux directeur de 75 points de base. Une hausse significative pour tenter d'enrayer l'inflation. Surtout, les commentaires de la banque centrale sur sa vision de la conjoncture seront étudiés avec attention par les opérateurs.

