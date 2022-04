Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue avant la BCE, bond des ventes d'Hermès

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des principales places asiatiques. Les investisseurs sont également rassurés par la détente des taux longs. Pour autant, la guerre en Ukraine et l'impact de la stratégie "zéro Covid" sur la Chine restent deux sujets majeurs à côté des politiques monétaires des banques centrales. A cet égard, les marchés attendent le point de vue de Christine Lagarde sur la conjoncture marquée notamment par une inflation persistante. Ce matin, Hermès a dévoilé des ventes trimestrielles impressionnantes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hermès

Le chiffre d’affaires d'Hermès s’élève à 2,765 milliards d'euros au premier trimestre 2022 et progresse de 33 % à taux de change courants et de 27 % à taux de change constants. L’activité a été particulièrement dynamique dans les magasins du groupe, notamment en Amérique et en Europe, portée par l’accélération de tous les métiers et par "la belle croissance" de la Maroquinerie. La croissance de la Maroquinerie-Sellerie (+16 %) s’appuie sur une demande soutenue et sur l’augmentation des capacités de production.

Catana

Catana a levé le voile mercredi soir sur son activité du premier semestre 2021-2022. Sur la période, le spécialiste des navires de plaisance a réalisé un chiffre d’affaires de 70,05 millions d’euros, soit un bond de 45,38% sur un an. "Portée par la dynamique de la marque Bali et un carnet de commandes exceptionnel, les ventes de bateaux neufs affichent sur ce premier semestre une croissance de près de 50%, avant l’augmentation des facturations sur le second semestre", a commenté le groupe.

Stellantis

C’est non. Réunis mercredi après-midi en Assemblée générale, les actionnaires de Stellantis ont voté contre (à 52,1%) la résolution portant sur les rémunérations de la direction du groupe au titre de l’exercice 2021, dont celle de Carlos Tavares, le directeur général. Il faut dire que la rémunération de ce dernier était au coeur d’une polémique.

Vetoquinol

Le laboratoire de santé animale Vetoquinol a enregistré un chiffre d’affaires de 135 millions d'euros pour les trois premiers mois de l’exercice 2022, en progression de 5,5 % à données publiées et de 2,2% à changes constants. Les produits Essentiels s’élèvent à 77 millions d'euros, en croissance de 8,1% à données publiées et de 5,5% à changes constants. Ils représentent 57% des ventes du laboratoire sur les 3 premiers mois de l’exercice 2022 (55,6% à fin mars 2021).

Les chiffres macroéconomiques

La décision de politique monétaire de la BCE est attendue à 13h45.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le revenu et la consommation des ménages en mars ainsi que le prix des importations en mars seront dévoilés à 14h30.

L'indice de confiance des Consommateurs de l'Université du Michigan en avril et les stocks des grossistes en février seront publiés à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,21% à 1,0915 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, les craintes sur le niveau de l'inflation semant toujours la confusion. Au Royaume-Uni, elle a atteint 7% en mars en rythme annuel, du jamais vu depuis 1992. De même, aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 1,4% en mars, soit plus qu'attendu et une nouvelle accélération par rapport au mois précédent. Un chiffre qui augure d'une probable nouvelle hausse de l'inflation dans les mois à venir. A la clôture, le CAC 40 a grappillé 0,07% à 6 542,14 points, alors que l'Euro Stoxx 50 a cédé 0,2% à 3 823,91 points.

Hier à Wall Street

Après avoir ouvert sur une note incertaine, Wall Street a pris le chemin de la hausse, dans un contexte de détente des taux longs. Le contexte reste néanmoins marqué par les inquiétudes des investisseurs face à l’accélération de l’inflation et de son impact sur le rythme de la normalisation monétaire de la Fed. En parallèle, les opérateurs arbitrent les premiers résultats trimestriels. A ce jeu, là Delta Air Lines a tiré son épingle du jeu ; c’est l’inverse pour JPMorgan. Le Dow Jones a terminé la séance sur une hausse de 1,01% à 34 564,59 points. Le Nasdaq a gagné 2,03% à 13 643,59 points.