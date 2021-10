Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue

(AOF) - La hausse des marchés actions européens pourrait se prolonger à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Les Bourses évoluent depuis plusieurs semaines en dents de scie, entre tensions inflationnistes, craintes d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed et impact de l'inflation sur les performances des entreprises. Concernant la Réserve fédérale, ses minutes ont confirmé hier soir qu'elle envisageait de réduire ses mesures de soutien à l'économie le mois prochain. Concernant les sociétés, la saison des résultats qui débute sera riche d'enseignements.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GL Events

Le chiffre d’affaires de GL Events s'est élevé à 228 millions d'euros au troisième trimestre 2021, soit une activité doublée par rapport au second trimestre et une hausse de 126,9% sur un an. Ceci malgré les contraintes qui pèsent encore en Amérique du Sud et sur les opérations internationales sur l’ensemble des zones. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires atteint 437,8 millions d'euros, en croissance de 19,2%, marquant la reprise de l’activité par rapport à la crise sanitaire subie en 2020.

Vilmorin

Vilmorin a publié un bénéfice annuel 2020-2021 (exercice clôturé au 30 juin 2021) de 92,3 millions d'euros, après 66,2 millions l'an passé. Il s'agit du résultat le plus élevé pour le producteur de semences depuis l'exercice 2012-2013. Le résultat opérationnel consolidé s’élève quant à lui à 127,4 millions d’euros, en hausse sensible par rapport à l’exercice précédent (109,8 millions d’euros) ; il fait ressortir une marge opérationnelle comptable de 8,6 %, en croissance de 0,9 point par rapport à 2019-2020.

Vinci

Près de 30 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau Vinci Airports au troisième trimestre 2021, a fait savoir le groupe. Cela représente environ le double (+98%) du nombre de passagers accueillis au troisième trimestre 2020. Toutefois, par rapport au troisième trimestre 2019, le trafic reste en repli de 59%. "La reprise s’est stabilisée au mois de septembre par rapport aux mois de juillet/août mais devrait être relancée par la levée de certaines restrictions", déclare Vinci.

Adocia

Le partenaire chinois d'Adocia, Tonghua Dongbao, a reçu l'autorisation de commencer le programme de Phase 3 de l'insuline ultra-rapide BioChaperone Lispro pour le traitement des diabètes de type 1 et 2 en Chine. Ce programme clinique de Phase 3 inclura plus de 1300 personnes atteintes de diabète et devrait être pivot pour l'enregistrement du produit en Chine. L'entrée du premier patient dans l'essai déclenchera un paiement d'étape en faveur d'Adocia.

Les chiffres macroéconomiques

Les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à la production de septembre sont attendus aux Etats-Unis à 14h30.

Vers 8h30, l'euro est quasi stable à 1,1596 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont rebondi ce mercredi, malgré une accélération de l’inflation, ce qui plaide pour une normalisation des politiques monétaires de la Fed et de la BCE. En septembre, l’inflation a ainsi atteint 4,1 % en Allemagne et 5,4 % aux Etats-Unis. Sur le plan des valeurs, LVMH s’est distinguée grâce à des ventes trimestrielles de qualité. A Wall Street, les résultats de JPMorgan et BlackRock ont dépassé les attentes également. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,75% à 6 597,38 points et l’EuroStoxx 50 s'est adjugé 0,76 % à 4 085,77 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont finalement terminé sur une note positive grâce au repli des taux longs qui a nettement favorisé les valeurs technologiques aux détriment des bancaires. Pourtant, en ouverture de la saison des résultats trimestriels, JPMorgan a fait état d'un bénéfice en nette hausse. Les investisseurs n'ont pas été surpris par la légère accélération de l'inflation en septembre. La publication des "minutes" de la Fed a confirmé son intention de réduire en novembre son soutien à l'économie. Le Dow Jones est resté stable à 34.377,81 points. Le Nasdaq a gagné 0,73% à 14 571,64 pts.