Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse dans le sillage du net rebond des valeurs technologiques américaines enregistré vendredi dernier et de la hausse du pétrole. Les investisseurs sont rassurés par l'adoption par le Sénat américain du plan de relance de 1 900 milliards de dollars. Contre toute attente, la Maison Blanche est parvenue à préserver ce montant intact. Certains républicains le jugeaient trop important et source d'inflation future. Cette dernière reste au cœur des préoccupations, comme en témoigne la hausse du taux à dix ans américain ce matin.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'un nouveau doji, doji d'équilibre au petit corps et avec des mèches haute et basse importantes. Cette bougie montre qu'une bataille entre acheteurs et vendeurs a pris place sur le milieu du triangle élargi à 5 766 points. Les volumes, en hausse à 4,2 milliards, renforcent cette lecture : la future tendance se joue maintenant. Une rupture en clôture de 5 766 points enverrait les cours sur les gaps haussiers de février.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

VALNEVA

Valneva et Pfizer ont annoncé aujourd'hui l'initiation de VLA15-221. L'étude VLA15-221 s'appuie sur les données initiales positives de deux études de Phase 2 lancées précédemment, inclut de nouveaux schémas de vaccination et devrait fournir les dernières données de Phase 2 avant une éventuelle décision d'entamer des études pivot de Phase 3, rappellent les deux labotratoires dans un communiqué. Comme annoncé en décembre 2020, VLA15-221 est une étude clinique randomisée de Phase 2 menée à l'insu des observateurs et contrôlée par placebo.

AIRBUS

Airbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois de février 2021. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 32 avions commerciaux le mois dernier à 20 clients. En parallèle, 11 nouvelles commandes ont été enregistrées. En janvier, Airbus avait livré 21 avions. Depuis le début de l'année, Airbus a donc livré 53 avions. Rappelons que le groupe entend livrer cette année le même nombre d'avions qu'en 2020 (566 unités).

PERNOD RICARD

Pernod Ricard a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans La Hechicera, marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012. " La Hechicera est déjà prisé des amateurs de rhum, non seulement dans son pays d'origine, la Colombie, mais également dans différents marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans les réseaux de Travel Retail " explique le numéro deux mondial des vins et spiritueux.

TOTAL

Total a affiché la semaine dernière la plus forte progression de l'indice CAC 40 à la faveur de l'importante hausse des cours du pétrole. En fin de journée vendredi dernier, le cours du Brent dépassait les 69 dollars le baril, en progression de près de 3%. Il a été soutenu par la réunion de l' "Opep+", jeudi, au cours de laquelle les pays membres du cartel et leurs alliés ont décidé de prolonger d'un mois la réduction de leur production, malgré des exceptions accordées à la Russie et au Kazakhstan.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance à 10h30 de l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro pour le mois de mars. Aux Etats-Unis, l'évolution des Stocks des grossistes en janvier est attendue à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,2% à 1,1889 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés financiers européens ont terminé la journée en baisse, après être brièvement passés dans le vert après les bons chiffres du marché de l'emploi américain. Les Etats-Unis ont en effet créé 379 000 empois au mois de février, soit bien plus que ce qu'attendait le consensus Reuters (182 000). Insuffisant malheureusement à inverser durablement la tendance, alors qu'hier Jerome Powell était resté vague concernant une éventuelle intervention de la Fed pour calmer le marché des taux. A la clôture, le CAC 40 a cédé 0,81% à 5 783,24 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,75% à 3 676,88 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont nettement rebondi grâce notamment aux valeurs technologiques. La bonne nouvelle du jour - les créations d'emplois bien plus nombreuses que prévu - a également eu comme effet de tendre les rendements obligataires à long terme. Celui du 10 ans américain est ainsi passé au dessus de 1,6% dans l'après-midi avant de retomber à 1,56%. Jeudi, le président de la Fed, Jerome Powell n'a fourni aucun signe que la banque centrale chercherait à endiguer cette hausse. Le Dow Jones a gagné 1,85% à 31 496,30 points et le Nasdaq Composite, 1,55% à 12 920,15 points.