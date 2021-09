Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage des Bourses asiatiques. Les investisseurs semblent rassurés par le résultat des élections fédérales allemandes de dimanche, remportées sur le fil par le Parti social-démocrate (SPD). En Chine, la saga Evergrande se poursuit dans l’incertitude mais les marchés estiment que Pékin fera tout pour éviter une déstabilisation de son système financier. Le pétrole poursuit sa progression, soutenu par le risque de pénurie d'énergie, notamment de gaz.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biocorp

Biocorp et Novo Nordisk ont signé un accord pour le développement et la fourniture d’une version de Mallya pour le stylo FlexTouch utilisé par les patients diabétiques. Mallya est un dispositif Bluetooth clipsable pour les stylos injecteurs d’insuline. Il recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère les informations en temps réel à une application mobile. Biocorp recevra un premier versement suivi de différents paiements d'étapes (“milestones“), définis selon les différentes phases de développement.

ADLPartner

ADLPartner / ADLPerformance a réalisé au premier semestre 2021 un résultat net part du groupe de 4,75 millions d'euros, en hausse de 23%. Le résultat opérationnel s'élève à 6,89 millions, soit 10,8 % de la marge brute contre 10,2% au premier semestre 2020. La progression des résultats d'ADLPartner SA, de Converteo et de la filiale espagnole, ainsi que la réduction continue de la perte de la filiale ADLP Assurances compensent les moindres performances dans les activités de services marketing en France qui demeurent affectées par les suites de la crise sanitaire.

LDLC

Lors de la dernière Assemblée Générale Mixte annuelle qui s'est tenue vendredi 24 septembre, les actionnaires de LDLC ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020-2021. Pour rappel, le groupe a déjà procédé au versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,50 euro par action (détaché le 23 février 2021 et mis en paiement le 25 février 2021).

Plastic Omnium

L’accélération de la crise des semi-conducteurs se traduit désormais par une forte révision de la production automobile mondiale à 73 millions de véhicules, contre 79 millions en juillet 2021. Sur le seul second semestre, IHS révise désormais à la baisse sa prévision de 15 %. Dans ce contexte, Plastic Omnium a abaissé ses prévisions pour 2021. L’équipementier automobile table désormais sur un chiffre d’affaires en croissance (contre « en fort rebond précédemment »).

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront à 14h30 aux Etats-Unis des commandes de biens durables en septembre.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont marqué le pas après trois séances consécutives de hausse. Après trois séances fructueuses liées en grande partie au ton toujours accommodant adopté mercredi par la Fed, les investisseurs ont pris aujourd’hui une partie de leurs bénéfices. Une décision sans doute motivée par le regain d’inquiétude lié à la fragilité financière du géant chinois de la promotion immobilière Evergrance. Le CAC 40 a cédé 0,95% à 6 638,46 points. Sur la semaine, l’indice gagne 0,98%. L’Euro Stoxx 50 a perdu 0,85% à 4 159,07 points mais enregistre un gain hebdomadaire de 0,73%.

Vendredi à Wall Street

Vendredi, les marchés actions américains ont clôturé proches de l'équilibre. Le Dow Jones a terminé sur une hausse symbolique grâce en partie à des ventes de logements neufs plus élevées que prévu. Les investisseurs ont temporisé alors que la situation financière délicate du géant immobilier chinois Evergrande demeure une menace qui plane sur le système financier chinois. Côté valeurs, Nike a été sévèrement sanctionnée dans le sillage d'un profit warning. Le Dow Jones a grappillé 0,1% à 34 798 points. Le Nasdaq a cédé 0,03% à 15 047,70 points.