Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse. Dans son "Livre Beige", la Fed a reconnu hier soir l'accélération de la croissance américaine. Les investisseurs seront attentifs aux résultats définitifs des enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat pour le mois de mai en Europe. Ils surveilleront également l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis à la veille de la publication du très attendu rapport sur l'emploi. Au chapitre des valeurs, Saint-Gobain a annoncé une marge opérationnelle record au premier semestre tandis que Vallourec lance son augmentation de capital.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie au corps blanc avec une clôture au plus haut de la séance. Cette bougie conforte la domination des acheteurs sur le marché. La tendance haussière ne montre aucun signe de faiblesse : elle devrait donc se poursuivre en direction de la résistance des années 2000 à 6 590 points. La surperformance de l'indice français est forte en ce moment.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SAINT-GOBAIN

Ce matin, Saint-Gobain a prévenu que son résultat d'exploitation du premier semestre 2021 devrait clairement dépasser le niveau historique du second semestre 2020. La marge d'exploitation du premier semestre 2021 devrait ainsi atteindre un nouveau record. Les ventes des mois d'avril et mai continuent à afficher de très bonnes tendances, soutenues par la dynamique du marché de la rénovation en Europe, tout particulièrement en France, la croissance des marchés de la construction en Amériques et en Asie-Pacifique, ainsi que par la poursuite de l'amélioration séquentielle des marchés industriels.

BIOSYNEX

Biosynex a annoncé un chiffre d'affaires à fin mai 2021 de 190 millions d'euros. " Cette très forte hausse d'activité est portée par les ventes soutenues à l'international et par la dynamique des tests PCR et antigéniques SARS-CoV-2 en France ", a expliqué le spécialiste des tests de diagnostic rapide. Les autotests, dont la vente au grand public et aux collectivités territoriales a été ouverte en début d'année 2021 dans de nombreux pays européens, ont également contribué à cet essor.

CATANA

Catana a levé le voile mercredi soir sur les résultats du premier semestre (septembre à février) de son exercice 2020-2021. Ainsi, le spécialiste des navires de plaisance a dégagé un résultat net (part du groupe) de 4,7 millions d'euros sur la période (contre 2 millions d'euros un an plus tôt), ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 5,8 millions d'euros (contre 2,9 millions d'euros un an plus tôt), d'où il découle une marge opérationnelle courante de 12% (contre 7% un an plus tôt).

HOFFMAN GREEN

Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste du ciment décarboné, a annoncé la signature d'un contrat avec les Entreprises Nivet afin de fournir des ciments Hoffmann Green à destination du marché du béton prêt à l'emploi (BPE). Le groupe fournira ainsi aux centrales à béton de son partenaire, un acteur majeur dans la fabrication et la livraison de BPE, son ciment bas carbone et sans clinker. Ce partenariat permet à Hoffmann Green Cement de quadriller l'ensemble du marché parisien et du centre-ouest grâce aux dix-sept centrales à béton des Entreprises Nivet réparties au sein de ses filiales.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices définitifs des directeurs d'achat pour le secteur des services et composite en mai pour la France sont attendus à 9h50, pour l'Allemagne, à 9h55 et pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé en mai à 14h15. Les inscriptions hebdomadaires au chômage et la productivité au premier trimestre seront dévoilées à 14h30. Les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et composite en mai seront, eux, publiés à 15h45.

Vers 8h30, l'euro cède 0,16% à 1,2191 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont poursuivi sur leur bonne lancée ce mercredi. Le net repli des ventes au détail en Allemagne a toutefois tempéré quelque peu leurs ardeurs. Demain, un certain attentisme pourrait s'installer sur les places financières avant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain. Il s'agit d'un indicateur suivi de près par la Fed pour éclairer sa prise de décision en matière de politique monétaire. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,49% à 6 521,52 points et l'EuroStoxx 50 a pris 0,33% à 4 085,29 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont timidement progressé. Les valeurs liées à l'énergie ont continué de profiter de la progression des cours du pétrole. Le baril de WTI a retrouvé son plus haut niveau depuis octobre 2018. Au chapitre des valeurs, Zoom, l'un des grands gagnants de la pandémie en 2020, a dévoilé des résultats trimestriels et des objectifs supérieurs aux attentes. Le titre, jugé bien valorisé, a clôturé quasi-stable. Le Dow Jones a gagné 0,07% à 34 600,38 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,14% à 13 756,33 points dans le sillage de la baisse des taux longs.