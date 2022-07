Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en perspective

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des principales places asiatiques. Le Nikkei de Tokyo vient de clôturer sur un gain de 0,84%. La séance sera très calme sur le Vieux Continent en raison de la fermeture des Bourses américaines qui célèbrent la fête nationale. Au chapitre économique, seul l'indice Sentix du sentiment des investisseurs de la zone euro en juillet est attendu ce matin. Les cours du pétrole sont en petite hausse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Miliboo

Miliboo, la marque digitale d'ameublement, a annoncé l'entrée du Groupe M6 à son capital, à hauteur de 21,4%, par la conversion d'obligations convertibles en actions (OCA) dans le cadre du partenariat stratégique signé avec le Groupe M6 en mars 2019. En mars 2019, Miliboo et le Groupe M6 avaient signé un partenariat d'envergure de type " media for equity ", afin de soutenir les ambitions de développement de Miliboo.

Arkema

Arkema a finalisé l'acquisition de Permoseal en Afrique du Sud, un leader des solutions adhésives pour le bricolage, l'emballage et la construction. Les marques réputées de Permoseal viendront compléter l'offre de Bostik dans la région et renforcer ses positions sur les marchés dynamiques de l'industrie, de la construction et du bricolage en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne.

Mercialys

La société Generali Vie, représentée par Sébastien Pezet, a fait part vendredi 1er juillet de sa démission en tant qu'administrateur de Mercialys, avec effet immédiat. A la suite de cette évolution, le conseil d'administration de la société est composé de 8 membres, dont 63 % d'administrateurs indépendants.

Vallourec

Vallourec a nommé Ludovic Oster au poste de directeur des Ressources Humaines. Il prend ses fonctions le 4 juillet 2022 et rejoint le comité exécutif. François Curie quittera le groupe à la fin de l'année et assurera une période de transition sur les projets de transformation dont il est responsable. Ludovic Oster était depuis août 2018, directeur Ressources Humaines du Groupe Elior où il a contribué à la mise en œuvre de la stratégie du groupe notamment au travers de l'alignement et de l'engagement des équipes, du développement des ressources humaines et de l'efficience organisationnelle.

Les chiffres macroéconomiques

Les marchés se contenteront à 10h30 de l'indice Sentix du sentiment des investisseurs de la zone euro en juillet.

Wall Street est fermé pour la fête nationale

Vers 8h30, l'euro gagne 0,05% à 1,0434 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens sont restés groggy sous le coup des craintes persistantes de récession. Les statistiques économiques ont alimenté à la fois les anticipations de politique monétaire agressive et de récession. L'inflation a ainsi atteint un niveau record en juin en zone euro. L'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier a par ailleurs signalé un ralentissement plus marqué que prévu de ce secteur aux Etats-Unis en juin et les nouvelles commandes ont reculé. Le CAC 40 a grappillé 0,14% à 5 931,06 points. L’EuroStoxx50 a cédé 0,32% à 3 443,84 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont finalement rebondi malgré le recul plus important que prévu de l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier. Ce repli s’est accompagné d’une baisse des nouvelles commandes. Or cette composante est particulièrement surveillée car elle est considérée comme un bon indicateur avancé de l’activité. Pour les marchés, la Fed pourrait ainsi ralentir sa normalisation monétaire. Au chapitre des valeurs, les investisseurs n'ont pas sanctionné le profit warning de General Motors. Le Dow Jones a gagné 1,05% à 31 097,26 points et le Nasdaq 0,9% à 11 127,85 points