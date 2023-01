Morning meeting AOF France / Europe - Hausse attendue sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir en hausse ce lundi dans le prolongement de la séance de vendredi qui s'est clôturée dans le vert. Toutefois, les craintes persistent sur la politique monétaire de la BCE. Hier, Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a milité pour une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base en février et en mars tout en faisant savoir que la banque centrale continuerait à resserrer sa politique monétaire dans les mois qui viennent. Ce matin, l'euro a touché un pic à 1,0903 dollar , au plus haut depuis le 21 avril dernier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EDF

L’Etat a franchi le 19 janvier 2023 le seuil de 90,00% du capital et des droits de vote théoriques de la société EDF sur une base entièrement diluée, a précisé un communiqué de presse du Ministère de l'Economie. En conséquence, l’Etat sera en mesure, à l’issue de l’offre, de procéder à la mise en œuvre du retrait obligatoire sur les actions EDF dès lors qu’il convertira les OCEANEs EDF déjà en sa possession.

GTT

Comme annoncé, GTT a fait appel le 22 décembre 2022 de la décision de la High Court de Séoul, rendue le 1er décembre 2022. Cet appel était assorti d'une demande d'effet suspensif. Rappelons que l'appel formulé par GTT devant la Supreme Court de Corée concerne l'obligation pour GTT de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals en font la demande. Le 17 janvier 2023, la Supreme Court de Corée a décidé de suspendre la mise en œuvre de la décision de la High Court de Séoul.

Ipsen

Les données de la phase III Napoli 3 démontrent des résultats positifs pour le médicament expérimental Onivyd en matière de survie chez les patients non précédemment traités atteints d’un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique (mPDAC). C’est ce qu’annonce le laboratoire Ipsen, saluant « une avancée potentielle dans un cancer agressif et difficile à traiter ». Ipsen annonce qu’il prévoit de déposer une demande d’approbation auprès des autorités réglementaires américaines (la FDA).

Thales

Emmanuel Macron a annoncé vendredi qu'une enveloppe de 413 milliards d'euros serait allouée au budget de l'armée française pour la période 2024-2030 dans le cadre de la future loi de programmation militaire (LPM), soit un budget en hausse d'un tiers. Thales a enregistré la semaine dernière la plus forte hausse du CAC 40, gagnant plus de 6,5%. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité poursuit son mouvement haussier initié depuis début 2022.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en novembre sera connu à 15h00.

La confiance des consommateurs en janvier en zone euro sera communiquée à 16h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en décembre sera dévoilé à 16h00.

A 8h30, l'euro gagne 0,35% à 1,0894 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont progressé timidement à la clôture. Les indices se sont offerts un rebond technique après la forte baisse constatée hier, due aux craintes de récession et à la volonté affichée par les banquiers centraux de continuer à relever les taux d'intérêt. Côté valeurs, Michelin est lanterne rouge du CAC 40 et Faurecia parmi les plus fortes baisses du SBF120 après leur dégradation par des analystes. A la clôture, le CAC 40 a gagné 0,63% à 6 995,99 points (en recul de 0,40% sur cinq jours) et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,63% à 4 119,90 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, portés par les valeurs technologiques. Elles ont bénéficié de l'annonce de suppressions de postes chez Alphabet et d'une conquête d'abonnés meilleure que prévu de la part de Netflix. Elles résistent à la poursuite de la hausse des taux longs. Un membre de la Fed, Esther George, souhaite plus de preuves d'un ralentissement dans les services avant d'être sûre d'être sur la bonne voie pour atteindre l'objectif d'inflation de 2% de la Fed. Le Dow Jones a gagné 1% à 33 375 points tandis que le Nasdaq a progressé de 2, 66% à 11 140 points.