Morning meeting AOF France / Europe - Hausse attendue sur les marchés avant la réunion de la Fed cette semaine

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs ont dans leur viseur la réunion de la banque centrale américaine demain et mercredi, le scénario d'un relèvement de taux de trois quarts de point demeurant le plus privilégié. Côté indicateurs, la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis sera également très attendu.Ce lundi, l'attention des investisseurs va se porter sur la première estimation de l'inflation en octobre et du produit intérieur brut au troisième trimestre en zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Canal +

Le groupe de télévision Canal+ a annoncé le départ de son directeur général adjoint en charge de la France, Franck Cadoret, à la suite duquel ont été nommés deux successeurs. Franck Cadoret, qui avait rejoint Canal+ en 2016, «va quitter le Groupe le 1er novembre», a indiqué la chaîne dans un communiqué, sans préciser les raisons de ce départ.

Altur Investissement

Altur Investissement a publié son actif net réévalué (ANR, qui représente la valeur actualisée du portefeuille et des éléments bilantiels) au 30 septembre 2022, qui s’élève à 46,85 millions d’euros, conduisant à une valorisation de 11,10 euros. Il est en repli sur un an où il s’était élevé à 11,30 euros par action. Au 30 septembre 2022, l'actif d'Altur Investissement est composé d'un portefeuille de 15 sociétés, 3 FPCI et 2 SLP valorisés à 34,82 millions d'euros et de disponibilités pour 12,07 millions d'euros.

DBT

Après un exercice 2021, qui avait enregistré un fort redémarrage de l'activité du groupe DBT, le rythme s'est encore accéléré au premier semestre 2022 avec le quadruplement des ventes de DBT CEV (recharges). Son chiffre d'affaires semestriel définitif ressort à 4,61 millions d'euros en hausse de 116,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sa marge brute affiche 587 000 eurps, en croissance soutenue de 49,3%. Elle progresse toutefois moins fortement que l'activité en raison du renchérissement du coût de certains composants entrant dans la fabrication des bornes.

HF Company

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s'est établi à 3,1 millions d'euros, contre 2,16 millions en 2021 soit une progression de 45,7 %. Son chiffre d'affaires du LAN progresse de 108 %, avec le démarrage du contrat GRDF portant sur des tests et certifications de compteurs à gaz. Les activités de certification du LAN sur les modems fibre optique et sur le CPL-G3 ont également progressé respectivement de 64 et 46%. Le groupe anticipe une poursuite de la croissance et du redressement du pôle Broadband au cours du second semestre.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les ventes au détail ont progressé de 0,9% en septembre contre un consensus de -0,3% après -1,4% en août (révisé à 1,-3%).

En zone euro, l'estimation flash de l'inflation en octobre sera dévoilée à 11 heures tout comme le PIB au troisième trimestre.

Vers 8h30, l'euro perd 0,26% à 0,9940 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont fini la semaine dans le vert, encouragés par la bonne orientation de Wall Street. Les indices américains étaient bien orienté à la faveur notamment de chiffres rassurants sur l'inflation. L'indice des prix PCE est ressorti en ligne avec les attentes en septembre. De bons résultats ont aussi soutenu la place parisienne : Airbus, Danone, Sanofi... L'indice CAC 40 a gagné 0,46% à 6 273,05 points, portant ses gains sur la semaine à 3,9%. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,20% à 3 611,65 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en forte hausse, soutenus par un florilège de résultats dont ceux d'Apple qui tranche avec les déconvenues des derniers jours à Wall Street dans le domaine des valeurs technologiques. Les statistiques sur l'inflation ont été jugées rassurantes et ont ravivé le goût du risque des investisseurs avant la réunion de la Fed cette semaine. Le moral des consommateurs américains est lui aussi au beau fixe en octobre. Le Dow Jones a gagné 2,59% à 32 861 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 2,87% à 11 102 points.