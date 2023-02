Morning meeting AOF France / Europe - Hausse attendue sur les marchés avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse ce mercredi pour la première séance du mois de février. Tandis que la Fed devrait limiter ce soir sa hausse de taux à 0,25 % , la prudence reste de mise avant les données du jour sur l'inflation en zone euro, les indices PMI de l'activité manufacturière et les résultats de sociétés. Des indicateurs de tout premier ordre à la veille de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE). Au chapitre des résultats, Vodafone, GSK et Novartis figurent notamment au menu européen.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a lancé deux projets de recherche et développement en matière de défense qu'il coordonne dans le cadre du Fonds européen de défense (FED) 2021. En juillet 2022, la Commission européenne a sélectionné, entre autres, huit projets de collaboration dont fait partie Airbus, couvrant différents domaines technologiques innovants. Le FED encourage la coopération entre les entreprises et les instituts de recherche européens de différentes tailles et origines géographiques dans l'UE, renforçant ainsi la résilience et l'autonomie stratégique de l'Europe.

Groupe Berkem

Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, a fait part de son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ressortant à 51,8 millions d'euros en croissance de +12,4%. La société a été portée par ses quatre marchés " Construction & Matériaux ", " Hygiène & Protection ", " Santé, Beauté & Nutrition ", " Industrie " en France comme à l'international.

Ober

Le groupe Ober, spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 37,8 millions d'euros, en croissance de +16,5 % par rapport à l'exercice précédent. L'activité a progressé, tant en volume qu'en prix, dans l'ensemble des marques du groupe. La diversification géographique de ses ventes permet en 2022 de compenser la faiblesse de la demande en France, qui représente 35,4% du chiffre d'affaires consolidé.

Orpea

Orpea a annoncé mercredi un accord de principe avec un groupement d'investisseurs français mené par la Caisse des dépôts et un groupe représentatif de créanciers financiers non sécurisés du gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques. Le groupement mené par la CDC détiendrait environ 50,2% du capital d'Orpea. Les créanciers financiers non sécurisés qui soutiendraient l'accord pourraient recouvrer environ 30% du montant nominal de leurs créances. Ils détiendraient également 49,4% du capital.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en janvier sera connu à 9h50.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en janvier sera communiqué à 9h55.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en janvie r sera dévoilé à 10h00 en zone euro.

L'inflation en janvier sera communiquée à 11h00 en zone euro tout comme le taux de chômage.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en janvier sera divulguée à 14h15.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en janvier sera connu à 15h45.

Les dépenses de construction en décembre, le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi en décembre et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en janvier seront dévoilés à 16h00.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera connue à 16h30.

La décision de politique monétaire de la Fed sera annoncée à 20h00.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,10% à 1,0877 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé. Les investisseurs restent prudents avant la décision de la Fed et du discours de Jérôme Powell demain, suivie de celles de la BCE et de la Banque d'Angleterre jeudi. L'agenda économique a été chargé. La croissance française au quatrième trimestre est ressortie à +0,1%. Le taux d'inflation en France a atteint 6 % sur un an après 5,9 % en décembre. A Paris, Seb a brillé au SBF 120 gagnant près de 8% en dépit de ses ventes en recul en 2022. Le CAC 40 a fini stable à 7 082,42 points et l'Eurostoxx a gagné 0,15% à 4 165,02 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, parachevant le mois de janvier sur un ton favorable alors que la Fed doit annoncer ce mercredi une nouvelle hausse de ses taux. Les investisseurs ont apprécié l'annonce d'une progression plus modérée que prévu du coût de l'emploi au quatrième trimestre. Les autres indicateurs du jour, dont la confiance des ménages, signalent un ralentissement de l'économie américaine. Les nombreux résultats d'entreprises sont contrastés. Le Dow Jones s'est adjugé 1,09% à 34 086 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,67% à 11 584 points.