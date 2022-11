Morning meeting AOF France / Europe - Hausse attendue grâce aux marchés américains

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues dans le vert, encouragées par Wall Street qui a accru ses gains en seconde partie de séance. La matinée sera animée par les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre en Europe, qui donneront une idée de l'état de santé de l'économie en cette fin d'année. A Paris, les investisseurs réagiront aux résultats annuels d'Elior. Aux Etats-Unis, le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20 heures.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elior

Sur l’exercice fiscal 2021-2022, Elior a essuyé une perte nette, part du groupe, de 427 millions d’euros, contre une perte de 100 millions d’euros un an plus tôt. Le spécialiste de la restauration et des services a enregistré des charges opérationnelles nettes non courantes de 309 millions d’euros (contre -1 million d’euros sur l’exercice 2020-2021), reflétant principalement la dépréciation d’écarts d’acquisition en France et en Espagne pour -206 millions d’euros ainsi que des provisions et charges relatives à l’arrêt des activités de Preferred Meals aux États-Unis pour -74 millions d’euros.

Abeo

Abeo, entreprise mondiale d'équipements de sport et de loisirs, annonce que la Fédération Internationale de Basket-Ball (FIBA) renouvelle sa confiance en Abeo au travers de sa marque Schelde sports, spécialiste des sports collectifs, qui reste fournisseur officiel des paniers de basket pour les compétitions de Basket-Ball 3x3 jusqu'en 2032. L'extension de ce partenariat mondial à long terme et multi-événements comprend le FIBA World Tour, la Coupe du Monde FIBA, les qualifications de la Coupe du Monde FIBA, les finales de la FIBA Women's Series et les finales des Coupes continentales FIBA.

Pharnext

Pharnext, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce la réalisation du regroupement de ses actions, tel que décidé par son Conseil d’administration le 26 septembre 2022, à raison de 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 1 euro contre 5 000 actions anciennes d’une valeur nominale de 0,0002 euro, ainsi que l’y a autorisé l’Assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2022 aux termes de sa huitième résolution.

Invibes Advertising

Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale, publie les résultats d'une évaluation de sa performance énergétique et annonce des objectifs de développement durable ambitieux pour les prochaines années. Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la publicité, Invibes Advertising a lancé un programme interne pour évaluer et améliorer sa performance énergétique, notamment liée à l'impact de ses campagnes publicitaires digitales. Il s'est alors fixé des objectifs de développement durable.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre pour la France à 9h15, l' Allemagne à 9h30, la zone euro à 10 heures et les Etats-Unis à 15h45.

Toujours aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes de biens durables en octobre sont attendues à 14h30.

Elles seront suivies par les ventes de logements neufs en octobre et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre à 16 heures.

Le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20 heures.

Ce matin, l' euro gagne 0,30% à 1,0337 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en légère hausse. Les investisseurs, qui restent néanmoins toujours vigilants face à la réapparition de l'épidémie de Covid-19 en Chine, n'ont pas été surpris que l'OCDE prévoit un ralentissement de l'économie mondiale. Ce mardi, la Bourse de Paris a été soutenue par le rebond des cours du pétrole, TotalEnergies en ayant profité en s'invitant en tête du CAC 40. L'indice parisien a grappillé 0,35% à 6 657,53 points et l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,60% à 3 932,55 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont accru leurs gains en seconde partie de séance pour finir en hausse de plus de 1%. Cette progression est intervenue dans des volumes faibles; Wall Street étant fermé jeudi pour Thanksgiving. Les indices ont été soutenus par le secteur de l'énergie dans le sillage de la forte progression des cours de l'or noir. L'Arabie saoudite a démenti vouloir augmenter sa production. La distribution a aussi aidé les indices grâce aux perspectives de Best Buy. Le Dow Jones a gagné 1,18% à 34 098,10 points et le Nasdaq Composite 1,36% à 11 174,41 points.