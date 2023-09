Morning meeting AOF France / Europe - Hausse attendue des indices sur fond d'attentisme

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse dans le prolongement de la séance d'hier, après une semaine de baisse. Hier, Wall Street a clôturé sur une note positive , soutenu par la performance euphorique de Tesla. La Commission européenne a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024, inflation oblige. Ce mardi, l'attentisme des investisseurs devrait s'imposer avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis en août mercredi et la décision de politique monétaire de la BCE jeudi. Son homologue américaine, la Fed, livrera pour sa part son verdict le 20 septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat commercial avec Marne Béton, fabricant de béton prêt à l’emploi au sein de ses cinq centrales situées dans l’Est de la France. Cet accord signé pour une durée de 4 ans permet à Hoffmann Green d’agrandir son maillage territorial.

Rallye

L'AMF annonce que dans sa décision du 7 septembre 2023, sa Commission des sanctions a prononcé à l'encontre de la société Rallye, maison-mère de Casino, une sanction pécuniaire de 25 millions d'euros, et à l'encontre de Franck Hattab, directeur général et responsable de la communication financière de Rallye à l'époque des faits, une sanction pécuniaire de 1 million d'euros " pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours du titre Rallye à un niveau anormal ou artificiel. "

Séché Environnement

Séché Environnement annonce que le Résultat Opérationnel Courant (ROC) a évolué en ligne avec l'EBE et totalise 45,3 millions d'euros au premier semestre 2023, soit 9,2 % du chiffre d'affaires contributif. A périmètre et change constant, il progresse de 3,1% par rapport au premier semestre 2022 à 10,6% du chiffre d'affaires contributif. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 101,9 millions d'euros au 30 juin 2023, affichant une progression de 2% en données publiées et de 4,9 % en organique. Il affiche un taux de marge de 20,7% du chiffre d'affaires contributif.

SES-imagotag

SES-imagotag annonce une « forte amélioration » de ses résultats au premier semestre 2023 avec un Ebitda en croissance de 72% sur un an pour un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros en hausse de 33%. Le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique enregistre un free cash-flow positif de 35 millions d'euros sur le 1er semestre. Pour le semestre en cours, le groupe anticipe un chiffre d'affaires en ligne avec l'objectif annuel de 800 millions d'euros , avec en particulier un fort 4ème trimestre tant en chiffre d’affaires qu'en commandes.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en septembre en Allemagne sera communiqué à 11h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,14% à 1,0738 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont poursuivi leur mouvement haussier ce lundi avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis en août mercredi et la décision de politique monétaire de la BCE jeudi. En attendant ces informations, la Commission européenne a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024. Elle anticipe désormais un PIB en hausse de 0,8% pour la zone euro en 2023 et de 1,3% en 2024 contre respectivement 1,1% et 1,6%. Le CAC 40 a gagné 0,56% à 7 281,40 points et l'Eurostoxx50 a progressé de 0,5% à 4 258,33 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive. Si cette journée de lundi a été calme en termes de statistiques, le reste de la semaine promet des rendez-vous phares comme la publication de l'inflation aux Etats-Unis en août ou la décision de la BCE jeudi. La Fed livrera son verdict le 20 septembre. Côté valeurs, Tesla s' est envolé à la faveur d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley. Le Dow Jones a glané 0,25% à 34 663 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,14% à 13 917 points.