Morning meeting AOF France / Europe - Hausse attendue des indices avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert alors que la Fed, à l'issue de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), livrera en début de soirée ses annonces en matière de politique monétaire. Les investisseurs s'attendent à un relèvement d'un quart de point de l'objectif de taux des fonds fédéraux pour le porter à 5%-5,25%. Par ailleurs, les cours du pétrole ressortent stables, la perspective d'une hausse de taux aux Etats-Unis ayant été intégrée par le marché.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net a dégagé un bénéfice net au titre du premier trimestre allant de janvier à mars de 4,43 milliards d'euros, contre 1,84 milliard un an plus tôt, globalement en ligne avec les attentes des analystes. Le produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé sur la période de 1,4, à 12,03 milliards d'euros, contre un consensus de 11,91 milliards d'euros. Le coût du risque, mesurant le niveau de provisionnement pour mauvaises créances, a baissé de 1,4%.

Imerys

Imerys, spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels, a fait part de sa publication du premier trimestre 2023, reflétant un chiffre d'affaires de 997 millions d'euros, en ligne avec l'année dernière (-0,9% à périmètre et taux de change constants) dans des conditions de marché "difficiles". Sur la période, la marge d'Ebitda courant atteint 15,1%, comparé à 14,8% au quatrième trimestre 2022 mais en légère baisse par rapport à 15,4% au premier trimestre 2022.

Jacques Bogart

Jacques Bogart publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 en hausse de 17,2%, à 64,8 millions d’euros contre 55,3 millions d'euros à la même période l'an dernier. Sur ce nouvel exercice 2023, le parfumeur anticipe une nouvelle progression de l'activité marques, dont le potentiel de développement reste élevé. Il précise que les nouveaux lancements de parfums et cosmétiques seront essentiellement positionnés au second semestre de cette année. Il entend retrouver sur l'exercice 2023 une meilleure efficience opérationnelle avec un fort redressement de sa rentabilité.

TotalEnergies

L'Agence Nationale Angolaise du Pétrole, du Gaz et des Biocombustibles (ANPG), TotalEnergies EP Angola et Sonangol Pesquisa e Produção S.A, ont signé un protocole d'accord en vue du futur développement des champs de Cameia et Golfinho, situés sur les Blocs 20 et 21 du bassin de la Kwanza.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux de chômage en mars en zone euro sera communiqué à 11h00.

Aux Etats-Unis le rapport ADP en avril sur l'emploi sera connu à 14h15.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI composite de S&P Global en avril sera dévoilé à 15h45 et l'ISM non manufacturier en avril à 16h00.

Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut seront connus à 16h330

Aux Etats-Unis, le communiqué de politique monétaire de la Fed sera présenté à 20h00.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,25% à 1,1031 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont bouclé cette séance de mardi en net recul. L'heure est à la prudence et à l'aversion au risque côté investisseurs alors que la Fed livrera ses annonces demain et la BCE jeudi en matière de politique monétaire. Parmi les nombreuses statistiques du jour, le taux d'inflation annuel de la zone euro est reparti légèrement à la hausse, à 7 % en avril, en ligne avec les attentes, après 6,9 % en mars, interrompant une série de cinq baisses mensuelles consécutives. Le CAC 40 a fléchi de 1,45% à 7 382,20 points tandis que l'EuroStoxx 50 a perdu 1,48% à 4 294,85 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge à la veille de la décision de la Fed. Les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine, au sortir de sa réunion de deux jours de politique monétaire, un relèvement de 25 points de base de ses taux d'intérêt pour les porter à 5%-5,25%. Dans le sillage de la faillite de First Republic Bank, dont la plupart des actifs ont été rachetés par JPMorgan, les titres des banques régionales américaines ont poursuivi leur chute. Le Dow Jones a cédé 1,08% à 33 684,53 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 1,08% à 12 080,51 points.