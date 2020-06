Morning meeting AOF France / Europe - Hausse attendue dans le sillage de Wall Street

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse, soutenus par la fin de séance favorable à Wall Street. Les investisseurs resteront attentifs à tout développement concernant le Covid-19 aux Etats-Unis où le nombre de nouveaux cas ne cesse de croitre. Si le nombre de victimes ne suit pas la même tendance, il augmente généralement après la progression des cas. Ce nombre sera à suivre au cours des prochains jours. La consommation des ménages américains en mai, qui représente les deux tiers du PIB, sera aussi à surveiller à 14h30. KLM a pour sa part reçu un prêt de 3,4 milliards d'euros.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe que le CAC 40 a formé une bougie à corps blanc assortie d'une mèche basse. Le comblement du gap haussier du 16 juin a provoqué une réaction haussière et a ainsi permis d'effacer une partie du terrain abandonné la veille. L'indice français reste inscrit dans un processus de consolidation autour de son seuil psychologique à 5 000 points. La dynamique de fond depuis trois mois demeure porteuse, comme le reflètent les creux et sommets ascendants et l'accompagnement du mouvement par la moyenne mobile à 50 jours.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIR FRANCE-KLM

Le conseil d'administration du groupe Air France-KLM a approuvé un financement pour KLM d'un montant total de 3,4 milliards d'euros soutenu par l'État néerlandais. " Ce financement permettra à KLM de surmonter l'actuelle crise du Covid-19 et de préparer l'avenir ", explique la compagnie aérienne. L'aide de l'État néerlandais à KLM vient s'ajouter au soutien accordé par l'État français à Air France pour un montant total de 7 milliards d'euros annoncé le 7 mai 2020.

FOCUS HOME INTERACTIVE

Focus Home Interactive a annoncé l'acquisition de la société de droit allemand Deck13 Interactive, studio de développement de jeux allemand de premier plan et un partenaire de longue date du groupe. L'éditeur français de jeux vidéo débourse un montant total de 7,1 millions d'euros (dont 6,5 millions d'euros en numéraire issus du nouveau financement bancaire et 0,6 million d'euros en actions auto-détenues par la société), assorti d'un plan d'incitation à long terme pour les dirigeants. L'opération a été réalisée aujourd'hui.

SEB

Le groupe Seb estime que la perte de chiffre d'affaires pour le 2e trimestre se situera autour de 200 millions d'euros, et non de 450 à 500 millions, comme annoncé le 28 avril dernier. Le moindre recul des ventes à partir de mi-mai, couplé à la mise en œuvre rigoureuse d'actions de réduction des coûts, et notamment de mesures de chômage partiel, a permis de réduire l'impact sur le Résultat Opérationnel d'Activité du deuxième trimestre. Celui-ci est désormais attendu en territoire positif.

VOGO

Vogo a annoncé l'obtention du marquage CE d'EasyCov, test salivaire de détection du SARS-COV-2, en vue de sa mise sur le marché. Développé par le consortium formé par la société de biotechnologie Skillcell, filiale du groupe Alcen, le laboratoire du CNRS SYS2DIAG (CNRS/ALCEN) et la société Vogo, EasyCov permet un diagnostic en moins d'une heure par prélèvement salivaire dans un laboratoire de biologie médicale ou de manière délocalisée par un biologiste médical.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le moral des ménages français en juin à 8h45 et l'évolution de la masse monétaire M3 en mai en zone euro.

Aux Etats-Unis, le revenu, la consommation des ménages et l'indice des prix PCE en mai seront connus à 14h30. l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin sera dévoilé à 16 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,05% à 1,1215 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes se sont ressaisies aujourd'hui, après la mauvaise passe d'hier. La BCE a bien aidé, en déclarant que de nombreux éléments avaient prouvé l'efficacité de son programme de rachat de titres. Aux Etats-Unis, l'annonce de l'assouplissement de la règle Volcker, permettant aux banques d'effectuer plus facilement de gros investissements dans le capital-risque et les fonds similaires, contre-balance quelque peu de mauvaises publications sur la croissance et l'emploi. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,97% à 4 918,58 points, et l'EuroStoxx50 a gagné 1,16% à 3 233,21 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont accru leurs gains en seconde partie de séance après un début de journée marqué par l'inquiétude à propos de l'évolution de la crise sanitaire. Pour leur part, les statistiques n'ont pas particulièrement soutenu les marchés. Le secteur financier a bénéficié d'une décision réglementaire lui permettant de réduire le montant des liquidités qu'il doit mettre de côté comme garantie pour couvrir les pertes potentielles sur les opérations de swap. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1,18% à 25 745,60 points et le Nasdaq Composite a gagné 1,09% à 10 017 points.