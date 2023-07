Morning meeting AOF France / Europe - Hausse attendue après la Fed et avant la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse après la décision hier soir de la Fed et avant celle de la BCE en début d'après-midi. Comme prévu, la réserve fédérale américaine a relevé les taux d'intérêt de 25 points de base. Après une pause en juin, il s'agit de la onzième hausse opérée en douze réunions. Le festival des résultats d'entreprises se poursuit. Carrefour, Airbus et Michelin ont publié leurs comptes hier soir. Safran, BNP Paribas et Technip Energie ont fait de même ce jeudi. Outre-Atlantique, les valeurs technologiques ont connu des fortunes diverses.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, a publié ses résultats pour le premier semestre 2023 d'où ressort un résultat net part du groupe de 37,8 millions d'euros, en hausse de 422,4%. Le résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, de 12,5 millions d'euros, ressort en hausse de 170%. Le Chiffre d'affaires ajusté est ressorti en hausse de 7,5% à 1.585 millions d'euros.

Michelin

Michelin revoit à la hausse ses perspectives annuelles avec un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants attendu à plus 3,4 milliards d’euros (contre 3,2 milliards attendus précédemment) et un cash-flow libre avant acquisitions anticipé à plus de 2 milliards d’euros ( contre 1,6 milliard attendu précédemment). Le résultat net par action atteint 1,70 euro au premier semestre contre 1,18 euro un an auparavant, pour un chiffre d’affaires de 14,07 milliards contre 13,28 milliards l’an dernier. Il a augmenté de 5,9%.

Nexity

Nexity a abaissé ses objectifs 2023 en raison d’une conjoncture immobilière « durablement adverse ». Le plus important promoteur immobilier français anticipe désormais des revenus de 4,3 milliards d’euros (hors international) et un résultat opérationnel à 250 millions d’euros. Il ciblait auparavant un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards d'euros et un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d'euros. Le dividende versé en 2024 « reflétera le niveau de résultat net 2023 ».

Teleperformance

Teleperformance a publié ses résultats du premier semestre 2023 d'où ressort un résultat net part du groupe à 271 millions d'euros, contre 274 millions l'an passé à pareille période. L'Ebitda du gestionnaire de centres d'appels atteint 577 millions d'euros, en progression de 1,9% sur un an. Le taux de marge se situe à 14,6% contre 14,3% un an auparavant. Son chiffre d'affaires s'établit à 3,96 milliards d'euros, en amélioration de 0,4% en données publiées.

Les chiffres macroéconomiques

Les créations d'entreprises en juin en France seront communiquées à 8h45.

En zone euro, la décision de politique monétaire de la BCE sera connue à 14h15.

Aux Etats-Unis, le PIB au deuxième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes de biens durables en juin seront dévoilés à 14h30.

Les promesses de ventes immobilières en juin aux Etats-Unis seront annoncées à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,05% à 1,1093 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini dans le rouge avant la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs seront surtout à l'affut des commentaires de son président sur sa future politique. La séance a été animée par les nombreux résultats d'entreprises des deux côtés de l’Atlantique. Le mauvais accueil réservé aux performances trimestrielles de LVMH - qui a entraîné le luxe dans sa baisse - mais aussi de Danone, EssilorLuxottica et Orange s’est traduit par une sous-performance de la place parisienne. Le CAC 40 a perdu 1,35% à 7 315,07 points et l'EuroStoxx50, 1,04% à 4 345,51 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la séance en ordre dispersé. A l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire, la Fed a relevé les taux d'intérêt de 25 points de base, comme attendu. Après une pause en juin, il s'agit de la onzième hausse opérée en douze réunions. Les valeurs technologiques ont connu des fortunes diverses après la publication de leurs comptes. Microsoft et Snap ont viré dans le rouge tandis qu'Alphabet s'est adjugé près de 6%. Le Dow Jones a gagné 0,23% à 35 520,12 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,12% à 14 127,28 points.