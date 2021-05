Morning meeting AOF France / Europe - Faiblesse attendue dans le sillage de la chute de Wall Street

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en repli, affaiblis par l'accélération de la baisse à Wall Street en seconde partie de séance. Les craintes d'un resserrement anticipé de la politique monétaire de la Fed du fait d'une nette augmentation de l'inflation aux Etats-Unis sapent les indices. Les valeurs technologiques devraient de nouveau être à l'avant garde de ce repli. Ce jour étant férié en France, les volumes devraient rester faibles en raison de l'absence de nombreux intervenants.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche au-dessus du support à 6 239 points, mais toujours limitée par le gap baissier. Les cours consolident sans donner réellement de suite à la bougie noire de la veille pour l'instant. La zone de soutien entre 6 239 et 6 151 points est d'ailleurs renforcée par la moyenne mobile à 50 jours, soutien dynamique des cours : elle pourrait donc contenir la correction actuelle.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DANONE

Danone a finalisé la cession stratégique de sa participation d'environ 9,8% dans le groupe laitier chinois Mengniu, annoncée le 12 mai 2021. L'opération s'est soldée par un produit de cession brut d'un montant de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit 1,6 milliard d'euros. Le règlement de l'opération aura lieu le 17 Mai 2021. En ligne avec l'allocation de capital disciplinée de Danone, les produits attendus de l'opération seront retournés dans leur majorité aux actionnaires au travers d'un programme de rachat d'actions dont les détails seront annoncés lors de son lancement.

VINCI

Vinci a fait état d'un trafic sur son réseau d'autoroutes en croissance de 223% au mois d'avril sur un an, dont +367% pour les véhicules légers et +57% pour les poids lourds. Dans les aéroports gérés par le géant du BTP, le trafic reste en retrait de 84,3%, dont -97,6% au Royaume-Uni, -89,2% en France et -49,2% aux Etats-Unis.

SII

SII a réalisé sur l'exercice 2020/2021 un chiffre d'affaires de 654,2 millions d'euros, en baisse modérée de 3,3% (baisse de 1,5% à taux constants) dans le contexte de crise sanitaire. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste des métiers de l'ingénieur, a renoué avec la croissance et atteint 183,6 millions d'euros, en progression de 3,8% (croissance de 5,6% à taux constants). Cette performance doit permettre d'afficher une amélioration de la marge opérationnelle, sur le second semestre, comparée au premier semestre de l'exercice.

OL GROUPE

L'activité des neuf premiers mois de l'exercice 2020/21 (période du 1er juillet au 31 mars) d'OL Groupe a été fortement impactée par les effets directs et indirects de la crise sanitaire sur l'industrie du sport professionnel et de l'événementiel. Le total des produits des activités s'établit ainsi à 150 millions d'euros sur la période, en recul de 44%.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice des prix à la production en avril à 14h30 aux Etats-Unis.

Ce matin, l'euro gagne 0,09% à 1,2083 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont terminé dans le vert une séance chaotique marquée par les mauvais chiffres de l'inflation américaine. Celle-ci a en effet nettement accéléré en avril, concrétisant les craintes des investisseurs, et tirant les rendements obligataires et les prix des matières premières vers le haut. Par conséquent, les valeurs bancaires et celles liées à l'énergie ont permis aux indices du Vieux Continent de sortir la tête de l'eau. A la clôture, le CAC 40 a ainsi gagné 0,19% à 6 279,35 points, et l'Euro Stoxx 50 s'est adjugé 0,25% à 3 955,85 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont creusé leurs pertes en seconde partie de séance, l'inflation « core » ayant fortement accéléré en avril. Elle a atteint +0,9% sur un mois, alors que le consensus visait +0,3%. Cette statistique a nourri les craintes d'une normalisation anticipée de la politique monétaire de la Fed. Suite à cette statistique, le rendement du 10 ans américain a monté en flèche pour atteindre 1,695%. Les valeurs technologiques, aux valorisations tendues, ont souffert . Le Dow Jones a clôturé en repli de 1,99% à 33 587,66 points et le Nasdaq Composite a chuté de 2,67% à 13 031,68 points.