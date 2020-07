Morning meeting AOF France / Europe - Et ça repart !

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture. L'optimisme des investisseurs ne faiblit pas. Ignorant les alertes répétées de l'OMS et de certains gouvernements responsables, ils continuent d'espérer que les mesures exceptionnelles des Etats et des banques centrales l'emporteront, d'un point de vue économique et financier, sur une possible "deuxième vague". Au chapitre des valeurs, Sap a annoncé une reprise encourageante de son activité au deuxième trimestre, une bonne nouvelle pour les valeurs technologiques en Europe.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec une clôture faible ayant enfoncé le support à 5 007 points mais dans des volumes toujours réduits à 2,8 milliards d'euros. Les cours poursuivent leur consolidation partout en Europe alors que les bourses américaines et asiatiques restent très bien orientées. Cette sousperformance ne permet pas de favoriser un avis tranché pour l'instant, d'autant plus que le gap baissier n'a pas été comblé.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BIOMERIEUX

bioMérieux a réalisé au deuxième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 707 millions d'euros, en hausse de 9,9%. La croissance organique, c'est à dire à taux de change et périmètre constants, est ressortie à 10,7%. La forte demande pour ses tests syndromiques BioFire et Filmarray et d'autres liés également au Covid-19 a plus que compenser la faiblesse des gammes de microbiologie et d'immunoessais et des applications industrielles liées au secteur agroalimentaire. Toutefois, la croissance a été plus faible qu'au premier trimestre.

LDC

Le chiffre d'affaires de LDC au premier trimestre de l'exercice 2020-2021 (de mars 2020 à fin mai 2020) s'est élevé à 1,0742 milliard d'euros, en progression de 1,1%. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en repli de 2% à 1,0407 milliard. Hors amont, le chiffre d'affaires du premier trimestre du pôle Volaille s'élève à 730,5 millions d'euros, en progression de 0,5% (+0,3% en volumes), avec l'intégration des activités Ramon depuis le 1er juin 2019 et de Luché Tradition Volailles à compter du 1er décembre 2019.

MEDIAN TECHNOLOGIES

Pour le premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de Median Technologies s'élève à 5,9 millions d'euros, en hausse de 47,9%. Au total, la tendance d'augmentation du chiffre d'affaires se poursuit sur maintenant sept trimestres consécutifs. Le chiffre d'affaires a été généré à 100 % par la Business Unit iCRO, qui fournit des solutions et services pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie. L'activité iBiopsy est en phase d'investissement R&D et ne génère pas de revenus à ce stade, a indiqué le fournisseur de solutions et de services d'imagerie innovants.

SAFE ORTHOPAEDICS

Safe Orthopaedics a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 1,731 million d'euros, en contraction de 15%. Le spécialiste des technologies prêtes à l'emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale signale une reprise significative de l'activité sur les marchés en commercialisation directe dès le mois de juin.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30. Les stocks des grossistes en mai, à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,21% à 1,1355 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont poursuivi sur leur mauvaise lancée de la veille. Le récent optimisme des investisseurs, stimulé par le rebond de l'économie, a laissé place à une inquiétude croissante face à la résurgence de la pandémie de Covid-19 dans plusieurs régions du monde, notamment aux Etats-Unis, en Inde et en Australie. Aucune statistique d'envergure n'était là pour redonner le moral aux opérateurs. Le plan de relance britannique n'a pas non plus permis d'inverser la vapeur. Au final, le CAC 40 a perdu 1,24% à 4 981,13 points et l'EuroStoxx50 a reculé de 1,07% à 3 286,09 points.

Hier à Wall Street

Wall Street est finalement reparti à la hausse. Le « rally du coronavirus », qui marquait clairement le pas alors que le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter aux Etats-Unis, s'est réveillé. Les investisseurs continuent de miser sur une reprise rapide de l'économie. James Bullard, le président de la Réserve fédérale de St Louis, a par ailleurs estimé que le taux de chômage pourrait baisser à 7% d'ici la fin de l'année. Le Dow Jones a gagné 0,68% à 26 067,28 points tandis que le Nasdaq a grimpé de 1,44% à 10 492,5 points, clôturant sur un nouveau record.