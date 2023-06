Morning meeting AOF France / Europe - Équilibre attendu sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus proches de l'équilibre à l'ouverture de cette dernière séance d'une semaine très dense. la Fed et la BCE devraient resserrer leur politique monétaire en juillet. Si la première a fait une pause mercredi la seconde a augmenté hier ses taux directeurs de 25 points de base. Elle a également rehaussé ses prévisions d'inflation, hors alimentation et énergie. Ce matin, la Banque du Japon a sans surprise laissé sa politique monétaire inchangée malgré une inflation plus forte que prévu. La BoJ reste une exception parmi les grandes économies mondiales.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Claranova

Claranova annonce ce vendredi le lancement d’une augmentation de capital par voie d’offre au public avec un délai de priorité pour ses actionnaires existants (à titre irréductible uniquement) et d’une offre globale , d’un montant initialement prévu de 20 millions d'euros. L’offre pourra être portée à un montant maximum de 23 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. calendaire.

Eutelsat

Eutelsat Communications a signé un accord portant sur la cession de ses activités de vente au détail de services haut débit en Europe au bénéfice " d'un opérateur privé reconnu pour son expertise ". Les activités visées par cette cession englobent celles de la filiale Bigblu Operations Ltd ainsi que les autres activités de vente au détail réalisées au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Hongrie et en Grèce.

LDLC

Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, LDLC a généré un résultat net part du groupe de 1,2 million d'euros contre 36,1 millions d'euros un an auparavant. L’excédent brut d’exploitation est ressorti à 14,3 millions d'euros (contre 58,4 million d'euros en 2021-2022), soit une marge d’EBE de 2,5% (dont 3,8% au second semestre 2022-2023) contre 8,5% en 2021-2022). Le spécialiste de la high-tech a été confronté à une chute de son activité. Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 567,4 millions d'euros, en repli de 17,2%.

TME Pharma

TME Pharma annonce aujourd'hui qu’après revue complète du dossier lui ayant été soumis, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la demande de lancement d’un nouvel essai clinique (IND – Investigational New Drug Application) pour évaluer son actif principal, le Nox-A12, au sein d’une étude de phase 2 dans le cancer du pancréas (Optimus) aux États-Unis. La biotech est spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME).

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en mai en zone euro sera dévoilée à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin sera connu à 16h00.

Vers 8h30, l'euro glane 0,11% à 1,0956 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont reculé alors que la Fed et la BCE devraient resserrer leur politique monétaire en juillet. Si la première a fait une pause hier, la seconde a augmenté aujourd'hui ses taux directeurs de 25 points de base. Elle a également rehaussé ses prévisions d'inflation, hors alimentation et énergie. Du côté des valeurs, Casino et Rallye ont poursuivi leur rebond, mais plus faiblement que mercredi. L'indice CAC 40 a fléchi de 0,51% à 7 290,91 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,22% à 4 366,15 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive. Les statistiques publiées au cours de la journée ont traduit une résistance de l'activité. Les rendements des bons du Trésor américain ont reflué, ce qui a entraîné la hausse des valeurs de croissance les plus sensibles à l'évolution des taux, à l'instar d' Apple et Microsoft. Dans le sillage de la hausse des cours du brut, les valeurs du secteur de l'énergie ont été bien positionnées. Le Dow Jones a gagné 1,26% à 34 408,06 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,15% à 13 782,82 points.