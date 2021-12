Morning meeting AOF France / Europe - En hausse après la Fed information fournie par AOF • 16/12/2021 à 08:38



(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et de Tokyo (+,13% pour le Nikkei à la clôture). Les investisseurs sont rassurés par la Fed. La banque centrale a fait ce que les investisseurs attendaient en annonçant l'accélération de la réduction de ses achats d'actifs face à la persistance de l'inflation. L'institution prévoit de mettre un terme à ces rachats en mars prochain. Dès lors, elle laisse entendre que trois hausses des taux pourraient avoir lieu l'an prochain en fonction de la vigueur du marché du travail.



Sanofi

Le conseil d'administration de Sanofi a nommé Gilles Schnepp, administrateur indépendant de Sanofi, président du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE. Gilles Schnepp quitte ses fonctions au sein du comité d'audit.



Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole, au travers de sa filiale Vranken-Pommery Production, a finalisé un emprunt obligataire de 60 millions d’euros sous forme de placement privé auprès de Barings. Dans le cadre de son plan de désendettement et dans un contexte de reprise d’activité forte, Vranken-Pommery Monopole sécurise une partie significative de sa dette par un emprunt de 60 millions d’euros à dix ans à 2,67%.



Partouche

Partouche a réalisé mercredi soir son point d’activité pour le quatrième trimestre de son exercice 2020-2021 (août à octobre). Ainsi, l’exploitant de casinos et d’hôtels a réalisé un chiffre d’affaires de 94,3 millions d’euros sur la période, soit une très légère hausse de 0,5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, Partouche a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 25,6% à 255,7 millions d'euros.



Capelli

Le chiffre d'affaires de Capelli au premier semestre 2021-2022 s'est élevé à 141,1 millions d'euros, en progression de 9,5% (dont +25% au second trimestre), tiré notamment par l'international, en hausse de 90% sur la période. L'EBITDA est de 15,3 millions d'euros, en hausse de 30,8% et représentant une marge de 10,8%. Le résultat net part du groupe est quant à lui de 1,8 million, alors qu'il était de 2,1 millions il y a un an.



Le climat des affaires en France pour le mois de décembre est attendu à 8h45.



Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre sont attendus pour la France à 9h15, pour l'Allemagne à 9h30 et pour la zone euro, à 10h. Toujours en zone euro, la balance commerciale en octobre sera dévoilée à 11h.



La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est attendue à 13h. Celle de la BCE suivra à 13h45.



Aux Etats-Unis, les investisseurs réagiront à 14h30 aux permis de construire et mises en chantier en novembre, aux inscriptions hebdomadaires au chômage et à l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre.



La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en novembre seront publiés à 15h15.



Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre sont attendus à 15h45.



Vers 8h30, l'euro gagne 0,04% à 1,1302 dollar.



A l’exception notable de Londres, les Bourses européennes ont clôturé dans le vert ce mercredi. La séance n’a toutefois pas été dénuée de volatilité dans l’après-midi à mesure que s’approchait le rendez-vous de la Fed. Les analystes anticipent une accélération de la réduction des rachats d'actifs, du fait de la vigueur de l’inflation. Côté statistiques, les ventes au détail US ont déçu, à l’inverse de l’Empire State. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,47% à 6 927,63 points et EuroStoxx 50 s’est adjugé 0,50% à 4 165,10 points.



Les marchés actions américains ont clôturé en nette hausse après la décision de politique monétaire de la Fed. Son président Jerome Powell a confirmé l'accélération de la réduction des rachats d'actifs (tapering), son objectif d'inflation ayant été atteint. Sans surprise, la banque centrale a préparé les investisseurs à trois hausses de ses taux d'intérêt l'an prochain. Le Dow Jones a gagné 1,08% à 35 927,43 points. Le Nasdaq a progressé de 2,15% à 15 565,58 points.