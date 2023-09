Morning meeting AOF France / Europe - Du vert en vue avant l'inflation américaine et la BCE

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse. Cette semaine sera marquée par la publication de l'inflation aux Etats-Unis en août, mercredi, et par la décision de politique monétaire de la BCE, jeudi. Les investisseurs devraient donc limiter les prises de risque avant la publication de la statistique américaine. Un ralentissement de l'inflation core est attendu à 4,3% en rythme annuel contre 4,7% en juillet. Aucune donnée d'importance n'est attendue aujourd'hui. Sur le marché pétrolier, le baril de Brent se stabilise au-dessus de 90 dollars. Les taux longs sont en légère hausse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cogra

Sur l’exercice 2022/2023, clos fin juin, Cogra a enregistré des résultats record. Le résultat net s’est élevé à 4 millions d’euros contre 2,9 millions d’euros pour l’exercice précédent. Le spécialiste de l’énergie bois en France a dévoilé un EBITDA historique, en progression de 27% à à 4,9 millions d’euros. Ce qui représente une marge d’EBITDA de 16,5 % contre un objectif d’au moins 15 % et 15,7% un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a atteint 51,2 millions d’euros, en hausse de 22 %.

Société Générale

Société Générale et Brookfield Asset Management ont annoncé un partenariat stratégique pour originer et distribuer des investissements de dette privée de haute qualité par le biais d'un fonds Investment Grade. Le fonds initial vise un total de 10 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années, avec un amorçage de 2,5 milliards d’euros à son lancement.

Renault

Renault (+2,81% à 35,985 euros) a affiché l'un des plus fortes hausses du CAC 40 la semaine dernière. Lundi dernier, son directeur général Luca de Meo, a déclaré au Financial Times que la filiale Ampere du constructeur français pourrait être valorisée " huit, neuf, dix milliards d'euros " lorsqu'elle sera cotée en bourse. Il avait indiqué fin août que l'introduction en Bourse de sa filiale dédiée aux logiciels et à l’électrique pourrait avoir lieu au printemps 2024. Une valorisation de 10 milliards d'euros avait été évoquée par Bloomberg en novembre 2022 lors du lancement d'Ampere.

Delfingen

Delfingen a annoncé un résultat net part du groupe multiplié par 2,1 au premier semestre à 7 millions d’euros. L’équipementier automobile mondial spécialiste des solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides affiche un Ebitda en hausse de 18,7% sur un an à 25,4 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires en progression de 14,7% à 233,9 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a bondi de 45,5% à 16 millions d'euros, faisant ressortir une marge 6,8%, en amélioration de 1,4 point.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en juillet en Italie sera publiée à 10 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,26% à 1,0729 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont mieux terminé la semaine qu'ils ne l'avaient commencée. La nervosité des investisseurs était de nouveau perceptible ce vendredi au cours d'une séance relativement calme en matière de données macroéconomiques. La décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne sera communiquée jeudi prochain, pour nombre d'économistes, la BCE devrait opter pour une pause. Le CAC 40 a avancé de 0,62% à 7 240,77 points. Le Footsie a pour sa part progressé de 0,50% à 7 479,03 points.

Vendredi à Wall Street

Les indices américains ont légèrement reculé. Sous pression ces derniers jours en raison de restrictions en Chine, Apple a affiché de modestes gains, de même que les valeurs technologiques. Elles avaient souffert ces dernières séances de la tension sur les taux longs à la suite de plusieurs statistiques américaines meilleures que prévu. Les taux longs se sont stabilisés. L'indice Dow Jones a gagné 0,22% à 34 576,59 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,09% à 13 761,63 points. Ils ont respectivement perdu 1,29% et 1,93% sur la semaine.