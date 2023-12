Morning meeting AOF France / Europe - Du vert attendu avant le rapport mensuel sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse pour la dernière séance de la semaine. Hier Wall Street a terminé dans le vert, soutenu par les valeurs technologiques dont Alphabet. Ce vendredi, les investisseurs prendront connaissance en début d'après-midi de la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, dernier indicateur sur l'emploi outre-Atlantique avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale, programmée la semaine prochaine (12-13 décembre). L'inflation IPCH en Allemagne a été confirmée à 2,3% sur un an en novembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bureau Veritas

Le spécialiste des essais, de l'inspection et de la certification Bureau Veritas annonce l’évolution et le renforcement de son comité exécutif. Conçue pour aligner l'organisation sur ses impératifs stratégiques, cette évolution permettra au groupe "d'être idéalement positionné pour saisir les principales opportunités de croissance futures". Juliano Cardoso est nommé vice-président exécutif, Développement de l'entreprise et développement durable. Surachet Tanwongsval est nommé vice-président exécutif en charge de l'Asie-Pacifique, Matières Premières, Industries & Infrastructures (CIF).

Drone Volt

Malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement, Drone Volt s'attend désormais à un chiffre d'affaires 2023 de l'ordre de 23 millions d'euros, soit une croissance d'environ 70% par rapport à 2022. Le doublement des revenus jusqu'ici espéré nécessitait la livraison de l'intégralité de la commande record dont environ 4 millions d'euros est désormais prévu en 2024. L'évolution de son chiffre d'affaires sur l'année en cours est fortement liée à la progression des livraisons sur la commande record, annoncée au premier trimestre, d'un montant de plus de 20 millions d'euros.

Kering

Le Conseil d'administration de Kering a décidé, lors de sa réunion du 7 décembre 2023, le versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023, dont le montant a été fixé à 4,50 euros par action. Cet acompte sera mis en paiement le 17 janvier 2024 sur les positions arrêtées le 16 janvier 2024 au soir. Le détachement de l'acompte interviendra le 15 janvier 2024 au matin. Le solde du dividende au titre de l'exercice 2023 sera décidé par le Conseil d'administration du 7 février 2024 et soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 25 avril 2024.

Seb

Le groupe Seb annonce le succès d’un nouveau placement privé de type Schuldschein, d’un montant de 650 millions d'euros réparti en quatre maturités de 3, 5, 7 et 10 ans. Jusque-là, aucune émission sous format Schuldschein de la part d’émetteur français n’avait eu lieu depuis le début de l’année. Le montant du financement a ainsi été augmenté, d’un montant initialement prévu de 200 à 650 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en novembre sera connu à 14h30 avant l' indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en décembre à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,15% à 1,0781 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini dans le rouge. Les chiffres du jour sur la conjoncture européenne ont confirmé les difficultés du Vieux Continent. En zone euro, le PIB a légèrement baissé conformément au consensus, tandis que le déficit commercial français est ressorti plus élevé que prévu, et la production industrielle allemande plus basse qu’attendu. Coté valeurs, Worldline a fléchi après sa dégradation, ainsi que Sanofi malgré l’optimisme affiché lors de sa journée investisseurs. Le CAC 40 a perdu 0,10% à 7 428,52 points et l'Eurostoxx 50 0,21% à 4 473,63 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert pour l'avant-dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont pris connaissance d'une légère hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage. Le rapport officiel sur l'emploi en novembre est attendu ce vendredi. Les valeurs technologiques ont tiré les indices et en particulier les sociétés exposées à l'intelligence artificielle, comme Alphabet, qui a présenté un concurrent à ChatGPT. Le Dow Jones a glané 0,17% à 36117,38 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,37% à 14339,99 points.