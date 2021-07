Morning meeting AOF France / Europe - Du vert à l'horizon

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir en territoire positif ce jeudi. Les initiatives devraient toutefois être limitées car la Banque centrale européenne rendra sa décision de politique monétaire dans la journée. La conférence de presse de Christine Lagarde sera suivie avec attention par les investisseurs. Côté valeurs, les publications de Publicis, Getlink ou encore TechnipEnergies seront arbitrées. Au chapitre des statistiques, le climat des affaires du mois de juillet sera dévoilé en France à 8h45.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

PUBLICIS

Pour l'année 2021 et en faisant l'hypothèse d'une situation sanitaire qui ne se dégrade pas de manière significative, Publicis anticipe désormais pouvoir récupérer totalement la baisse organique de son revenu net de -6,3% en 2020, soit un an plus tôt qu'anticipé. Cela implique une croissance organique de 7% en 2021. En ce qui concerne le taux de marge opérationnelle, le groupe revoit à la hausse son objectif pour l'année 2021, après la performance exceptionnelle du 1er semestre.

BIOSYNEX

Au premier semestre, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 225 millions d'euros représentant plus de 5 fois l'activité du premier semestre de l'exercice précédent. La tendance s'est accélérée au deuxième trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros contre 75 millions d'euros pour le premier trimestre, représentant un doublement de l'activité en 3 mois. La croissance a été portée notamment par la montée en puissance des tests antigéniques Covid-19 soit sous leur version professionnelle soit en format autotest autorisé par dérogation dans plusieurs pays européens.

VINCI

La DEGES, l'organisme public chargé du développement des infrastructures de transport en Allemagne, a attribué à Vinci Concessions le contrat de partenariat public-privé (PPP) de la nouvelle route fédérale B247. Celle-ci reliera les villes de Mühlhausen et Bad Langensalza, dans le land de Thuringe. Le projet, d'une durée de 30 ans, représente un investissement total d'environ 500 millions d'euros - dont près de 350 millions d'euros pendant la phase de construction - et recouvre la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une nouvelle route fédérale de 22 kilomètres.

SOITEC

Soitec, spécialiste de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 180,4 millions d'euros pour le premier trimestre, clos fin juin, de l'exercice 2021-2022, en hausse de 58,8%. Cette hausse résulte d'une croissance de 69% à taux de change constants conjuguée à un effet de change négatif de 10,2%.

Les chiffres macroéconomiques

08h45 en France

Indice Insee du climat des affaires du mois de juillet

13h45 en Europe

Décision de la BCE sur les taux d'intérêt

14h30 aux Etats-Unis

Nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage

16h00 en zone euro

Confiance des consommateurs de juillet

16h00 aux Etats-Unis

Ventes des logements anciens de juin

Indice des indicateurs avancés de juin

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1797 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont prolongé leur rebond, soutenus par des profits de sociétés plus élevés que prévu. Des entreprises appartenant à des secteurs aussi variés que les semi-conducteurs, ASML, les équipements automobiles Plastic Omnium (+4,9%) et le secteur parapétrolier, Vallourec (+6,3%), ont réservé de bonnes surprises. La hausse a également pris de l'ampleur grâce à la forte hausse du dollar et des taux longs. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 1,85% à 6 464,48 points et effacé sa faiblesse de lundi. L'EuroStoxx50 a progressé de 1,78% à 4 026,72 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a prolongé son rebond mercredi. Au son de la cloche, le Dow Jones a ainsi gagné 0,83 % à 34 798 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,92 % à 14 631,95 points. En l'absence de « market mover » du côté des statistiques, les investisseurs se sont concentrés sur les résultats d'entreprises du jour, qui étaient globalement bons. Si ce n'est pour Netflix, dont les perspectives de recrutement d'abonnés ont déçu. Sur le compartiment obligataire, le taux du 10 américain a poursuivi son rebond.