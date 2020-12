Morning meeting AOF France / Europe - Donald Trump plie sur le plan de relance, les marchés apprécient

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse pour cette première séance de la dernière semaine de l'année Boursière. Cette nuit, Donald Trump a finalement cédé à la pression du Congrès et signé le plan de relance de plus de 900 milliards de dollars destiné à soutenir une économie fragilisée par le Covid-19. Le document signé par le président américain comprend également 1 400 milliards de dollars de financement pour l'Etat fédéral. Les investisseurs prendront également en compte l'accord sur le Brexit trouvé après la clôture en Europe, jeudi.

L'analyse technique du CAC 40

Non disponible

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AB SCIENCE

Fin d'année tonitruante pour AB Science. Grâce à une étude très encourageante sur Alzheimer, AB Science a bondi en décembre de 120% à près de 22 euros, pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept ans. Depuis le début de l'année, la biotech a flambé de 280%. Une belle revanche pour l'inventeur du masitinib, une molécule qui cible les cellules essentielles de l'immunité après trois années très difficiles.

GETLINK

Eurotunnel s'est réjouit, dans un communiqué, de l'accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Bien qu'intervenant seulement une semaine avant la fin de la période de transition au cours de laquelle le droit de l'Union continuait de s'appliquer au Royaume-Uni, il sera mis en œuvre par Eurotunnel dès le 1er janvier 2021. Eurotunnel a investi 47 millions d'euros afin de moderniser et d'adapter ses infrastructures pour maintenir la fluidité du passage aux frontières et du trafic dans le Tunnel.

HERMES

Le luxe ne connait décidément pas la crise. Faisant fi de la crise sanitaire, Hermès affiche l'une des toutes meilleures performances annuelles du CAC 40 grâce à un gain de 28%. Le numéro un mondial du luxe, LVMH, a grimpé de près de 20%. Les deux titres auront décroché, début décembre, des plus hauts historiques. Kering, en revanche, s'apprête à terminer l'exercice sur un repli de près de 5%, pénalisé par le net ralentissement des ventes de sa marque phare, et principale contributrice à ses bénéfices, Gucci.

MCPHY

L'année 2020 est exceptionnelle pour Mc Phy Energy. Introduit en mars 2014 à la Bourse de Paris à 8,25 euros, le titre du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone s'apprête à clôturer l'exercice au-dessus des 30 euros. Cette année, la capitalisation boursière de la PME basée à La Motte-Fanjas dans la Drôme aura flambé de près de 800% à 918 millions d'euros. Mi-décembre, pour récompense, le titre a intégré le SBF 120.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le nombre de demandeurs d'emploi en novembre à 12 heures et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas en décembre à 16h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,22% à 1,2223 dollar.

Jeudi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé proches de l'équilibre. La Bourse allemande était fermée. Euronext a clôturé à 14h et sera fermée demain en raison de Noël. Dans ces conditions, cette demi-séance a été particulièrement calme. Les investisseurs attendent un accord de Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE. De sources des deux camps affirment que plusieurs heures seront encore nécessaires, mais il semblerait que les investisseurs soit de plus en plus convaincus qu'un "hard Brexit" sera évité. Le CAC 40 a cédé 0,17% à 5 18,42 points. L'Euro Stoxx 50 a grappillé 0,01% à 3 539,79 points.

Jeudi à Wall Street

Les marchés américains ont fini jeudi en légère hausse une séance (et une semaine) écourtée en raison des fêtes de Noël. Les investisseurs ont continué d'ignorer la menace de Donald Trump de s'opposer au plan de relance de 900 milliards de dollars pour secourir une économie malmenée par la pandémie. L'accord finalement trouvé pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a été un facteur de soutien. L'indice Dow Jones a progressé de 0,23% à 30 199,87 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,26% à 12 804,73 points.