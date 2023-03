Morning meeting AOF France / Europe - Des marchés tendus avant la Fed et le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sur une note prudente. Cette nouvelle semaine sera rythmée par les déclarations mardi et mercredi du président de la Fed. La publication du rapport sur l'emploi américain, programmé vendredi, sera aussi un élément clé sur la trajectoire future des taux d'intérêt. Samedi, la présidente de la Fed de San Francisco Mary Daly a fait savoir que dans le cas où le marché de l'emploi restait tendu et l'inflation élevée, les taux d'intérêt devraient encore monter et demeurer haut pendant longtemps.

Alstom

Alstom inaugure un nouveau site de production à Valmadrera (Lecco, Italie) dédié à l'électrification ferroviaire. Il s'agit d'une nouvelle usine qui développera et fabriquera des composants de transmission de puissance pour les lignes de chemin de fer, de métro et de tramway. Le nouveau site de production confirme la présence d'Alstom sur le marché italien et international des infrastructures ferroviaires et de l'électrification.

Delta Drone

Quelques mois après le placement de la filiale Delta Drone Engineering sous sauvegarde, le Tribunal de Commerce de Nantes, par décision en date du 1er mars 2023, a converti la procédure de sauvegarde Judiciaire en Liquidation Judiciaire. Les systèmes de drone développés par Delta Drone Engineering (ISS Spotter pour le secteur de la sécurité et Countbot pour le secteur de la logistique) sont désormais opérationnels (depuis la fin du 1er semestre 2022) et ne nécessitent plus de travaux de R&D reposant sur une équipe complète d'ingénieurs.

Elior

Elior a fait part de la signature du protocole d'accord et du traité d'apport avec Derichebourg SA, dans le prolongement du communiqué du 20 décembre 2022, relatif au projet d'acquisition de Derichebourg Multiservices par Elior Group. Il s'agit d'une étape importante pour la création d'un nouveau leader de la restauration collective et du multiservices. L'opération reste soumise à la satisfaction des conditions suspensives usuelles, en particulier l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations et l'obtention d'une dérogation de l'AMF.

Fnac Darty

Fnac Darty a indiqué vendredi que plusieurs acteurs du secteur de la fabrication et de la distribution de produits électroménagers avaient reçu une notification de griefs de la part des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence dans laquelle il est reproché, notamment, à un certain nombre de fournisseurs d’avoir pris part à une entente verticale avec certains de leurs distributeurs.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en mars sera connu à 10h30 en zone euro.

Les ventes au détail en janvier seront dévoilées à 11h00 en zone euro.

Les commandes à l'industrie en janvier seront connues à 16h00 aux Etats-Unis.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,20% à 1,0656 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont clôturé en hausse, avec un CAC 40 se rapprochant de son plus haut historique de mi-février à 7 387,29 points. La détente des taux longs a apporté de l'oxygène aux marchés boursiers, de même que de bons indicateurs chinoise pour les services. Le secteur automobile a été à l'honneur grâce aux résultats de Volkswagen, avec Stellantis en tête du CAC 40 et des équipementiers très entourés: Valeo et Faurecia. A 7 348,12 points, le principal indice parisien a gagné 0,88%, portant sa progression sur la semaine à 2,2%. L'EuroStoxx50 a gagné 1,28% à 4294,8 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert pour la dernière séance de la semaine. Le retour au goût du risque a été rendu possible par la détente des taux longs. Les investisseurs ont en outre pris connaissance de statistiques favorables dans le secteur des services en février. Du côté des valeurs, Broadcom a surfé sur ses bons résultats tandis que Costco a été sanctionné en raison de ses revenus décevants. Le Dow Jones a progressé de 1,17% à 33 390,97 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,97% à 11 689,01 points.