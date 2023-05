Morning meeting AOF France / Europe - Des marchés sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir sur une note prudente. En cette journée marquant les célébrations du 8 mai, de faibles volumes d'échanges sont à prévoir. Compte tenu des festivités du couronnement de Charles III, la Bourse londonienne ne rouvrira que demain. Aucune statistique d'importance ne figure à l'agenda de ce lundi hormis l'indice Sentix mesurant la confiance des investisseurs en zone euro pour le mois de mai. Mercredi, les investisseurs prendront connaissance des chiffres définitifs de l'inflation en avril en Allemagne. La Banque d'Angleterre (BoE) fera ses annonces jeudi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

A compter du 30 juin 2023, Bernard Delpit prendra les fonctions de Vice-Président Exécutif et Directeur financier du groupe et Helen Bradley sera nommée Directrice des ressources humaines. Diplômé de l'IEP Paris et de l'ENA, Bernard Delpit était auparavant Directeur Général adjoint du Groupe Bruxelles Lambert. Helen Bradley rejoint Alstom après avoir exercé, depuis 2018, la fonction de Directrice des ressources humaines et QHSE de Bureau Veritas, le leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire.

Delfingen

Delfingen annonce un chiffre d'affaires " record " au premier trimestre 2023, en croissance de 14% à 116,6 millions d'euros. Cet équipementier automobile, acteur mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, signe ainsi son meilleur chiffre d'affaires jamais enregistré sur un trimestre. Le groupe révise à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2023 à 465 millions d'euros. Il réaffirme également son objectif de marge opérationnelle courante de 6 % pour 2023 (contre 5 % en 2022).

OL Groupe

Changement de gouvernance à la tête d'OL Groupe. Le club de football a nommé le milliardaire américain John Textor en qualité de président du Conseil d'administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu'à l'issue de son mandat d'administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Jean-Michel Aulas en tant que PDG d'OL Groupe. John Textor a également été nommé en qualité de directeur général d'OL Groupe à compter du 5 mai 2023, pour une période intérimaire, le temps d'identifier et de désigner un nouveau directeur général.

Verallia

Verallia annonce que l'agence de notation Standard & Poor's a relevé la note de crédit long terme du Groupe à BBB- avec perspective positive. Les notes de crédit des deux émissions d'obligations Sustainability Linked de 500 millions d'euros chacune, émises respectivement en mai et novembre 2021, sont également relevées de BB+ à BBB-. Cette amélioration indique la pleine reconnaissance de la solidité financière du Groupe et de la robustesse de son modèle économique de croissance profitable.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en mars sera dévoilé à 10h30.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes en mars seront connus à 16h00.

Vers 8h30, l'euro perd 0,75% à 1,1043 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse. Après les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE mercredi et jeudi, les chiffres mensuels sur l'emploi américain étaient particulièrement attendus par les investisseurs ce vendredi. 253 000 créations d'emplois non agricoles ont été enregistrées en avril alors que les prévisions étaient de 180 000 contre 165 000 en mars. Au chapitre des valeurs, Thales et Air France-KLM n'ont pas été salués par les marchés. Le CAC 40 a gagné 1,26% à 7 432,93 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,25% à 4 340,43 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert pour la dernière séance de la semaine. Les chiffres mensuels de l'emploi ont montré la résilience du marché de l'emploi, 253 000 emplois ont été créés dans le pays dans le secteur privé non-agricole, largement au-dessus des 180 000 créations attendues. Côté valeurs, Apple s'est particulièrement illustré, progressant de près de 5% à la faveur de résultats trimestriels au-dessus des attentes. Le Dow Jones s'est amélioré de 1,65% à 33 674, 38 points tandis que le Nasdaq a progressé de 2,25% à 12 235,41 points.