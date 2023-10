Morning meeting AOF France / Europe - Des marchés sous fortes tensions géopolitiques ; les cours du pétrole grimpent

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note baissière alors que l'attaque du Hamas contre Israël ravive les tensions géopolitiques. Ce climat de guerre n'est pas de nature à rassurer les investisseurs. Dans ce contexte, les cours de pétrole s'envolent, le prix du baril de Brent de la mer du Nord ayant bondi de 4,7 % à 86,65 dollars. Par ailleurs, l'économie américaine a créé 336 000 emplois non agricoles en septembre contre un consensus de 170 000 après 227 000 en août. Le taux de chômage est resté stable à 3,8% et le salaire horaire moyen a progressé de 4,2% en rythme annuel.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Affichant la plus forte baisse du CAC 40 la semaine dernière, Alstom a perdu plus de 40% à 13,285 euros après la nette révision à la baisse de son objectif annuel de cash-flow libre et de ses résultats décevants du premier semestre. Son cash-flow libre est négatif de 1,15 milliard d’euros au premier semestre, clos fin septembre, contre un flux de trésorerie négatif à 45 millions d’euros lors du premier semestre de l’exercice précédent. Pour l'exercice 2023/2024, le spécialiste des transports ferroviaires vise désormais un cash-flow libre compris entre - 500 et - 750 millions d'euros.

Edenred

Edenred a dévissé de 11% la semaine dernière à 52,70 euros après les propos d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, lundi sur franceinfo. "J'ai missionné il y a plusieurs mois l'Autorité de la concurrence, pour voir si le fonctionnement du marché des tickets-resto était équitable. Nous aurons les résultats dans les jours qui viennent", a-t-elle déclaré.

Obiz

Obiz à l'issue du premier semestre de son exercice 2023, a dégagé un Ebitda de 706 millions d'euros, en amélioration de 75%. Son résultat net sur la période ressort à 13 millions d'euros contre une perte de 45 millions d'euros un an plus tôt. À fin juin 2023, la marge brute s'est établie à 3,5 millions d'euros, soit une progression de 66%. La plateforme digitale de marketing relationnel responsable a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 millions d'euros, en croissance de 18%.

Renault

Renault (+1,87% à 35,725 euros) a annoncé vendredi le lancement, avec le groupe Volvo et CMA CGM, d'une nouvelle génération de fourgons 100% électriques et bénéficié d'un relèvement de recommandation. " D'ici 2030, le marché européen des fourgons électrifiés triplera " estiment les trois partenaires, évoquant " une formidable opportunité " pour cette offre de véhicules utilitaires légers, " en particulier dans les domaines du e-commerce en plein essor ".

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a baissé de 0,2% en août en Allemagne alors qu'elle était attendue à -0,1% contre -0,6% en juillet, a indiqué Destatis.

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en octobre en zone euro sera communiqué à 10h30.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont fini en hausse en dépit d'un solide rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. L'économie américaine a créé 336 000 emplois non agricoles en septembre contre un consensus de 170 000 après 227 000 en août dernier. Le taux de chômage est resté stable à 3,8% et le salaire horaire moyen a progressé de 4,2% en rythme annuel. En forte hausse après la publication du rapport, les taux longs limitaient leurs gains à la clôture. L'indice CAC 40 a gagné 0,88% à 7 060,15 points, limitant son recul à 1% sur la semaine. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,09% à 4 144,36 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont bouclé la dernière séance de la semaine sur une note positive Le rapport mensuel sur l'emploi a montré que l'économie américaine a créé 336 000 emplois non agricoles en septembre contre un consensus de 170 000 après 227 000 en août dernier. Le taux de chômage est ressorti à 3,8%, contre 3,7% attendu et 3,8% en août 2023. Dans ce contexte, le dix ans américain a établi un nouveau sommet en seize ans, à 4,8852%. Le Dow Jones a glané 0,87% à 33 407 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,60% à 13 431 points.