Morning meeting AOF France / Europe - Des marchés sans direction claire

Après le week-end de Noël, les marchés européens ont clôturé la séance à la hausse ce mardi. L'appétit pour le risque est revenu du coté des investisseurs. Ils retrouvent leur optimisme après que les autorités chinoises aient décidé de lever dès le 8 janvier la quarantaine obligatoire anti-Covid-19 pour toute personne entrant sur son territoire. Les valeurs du luxe ont occupé les premières places du CAC 40 tirant ainsi le marché parisien vers le haut. LVMH a terminé en tête, gagnant plus de 2%. Le CAC 40 a progressé de 0,70% à 6 568 points et l'Eurostoxx de 0,41% à 3 832 points.

Neoen a fait état de la signature d'un Power Purchase Agreement (PPA) portant sur 215 MW avec Stanwell Corporation, fournisseur d'électricité australien. Ce contrat porte sur une durée de 15 ans représentant 65% de la capacité de production du parc éolien de Mount Hopeful. Situé dans la région au sud-ouest de Rockhampton, dans le centre de l'Etat australien du Queensland, ce futur parc disposera d'une puissance totale de 330 MW et sera détenu à 100% par le producteur français d'énergies renouvelables.

L'entreprise de biochimie Metabolic Explorer, en difficulté avec la flambée de l'énergie et des matières premières, a annoncé hier l'injection prochaine de 73 millions d'euros par son principal actionnaire, le fonds SPI de la banque publique Bpifrance, et des banques privées.

A Paris, LVMH (+2,43% à 690,20 euros) a occupé hier le devant de la scène du CAC 40 devant ses concurrents Hermès et Kering. Tout le secteur du luxe, très lié au marché chinois, est donc tiré vers le haut après l'annonce de la Chine qui a décidé d'assouplir ses mesures pour lutter contre le Covid-19. De quoi redonner confiance aux investisseurs. Les autorités chinoises lèveront à compter du 8 janvier 2023 la quarantaine obligatoire anti coronavirus pour toute personne entrant sur son territoire.

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans direction claire ce mercredi après la clôture dans le désordre de Wall Street hier. Le bref rebond lié à l'espoir d'une large réouverture de l'économie chinoise sur fond d'abandon de la politique "zéro COVID" de Pékin a été de courte durée. La prudence devrait à nouveau dominer la séance du jour au regard des craintes persistantes sur les taux d'intérêt et du risque de récession. Côté indicateurs économiques, l'agenda est extrêmement allégé tout comme pour le restant de la semaine;

