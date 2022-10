Morning meeting AOF France / Europe - Des marchés plombés par la résistance de l'économie américaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture, dans le sillage du recul à la clôture de Wall Street vendredi. La tendance baissière pourrait se prolonger car jeudi seront divulgués les chiffres de l'inflation et des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, rendant un resserrement des taux de la Fed le mois prochain probable. Les contrats à terme sur indices indiquent que le Dax pourrait baisser de 0,73%, le FTSE 100 de 0,35% et l'EuroStoxx 50 de 0,8%. A Paris, le recul du CAC 40 pourrait être de 0,9%, d'après les premières indications disponibles.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biocorp

L'entreprise de santé française Biocorp et le groupe pharmaceutique Merck KGaA, basé à Darmstadt en Allemagne, s’associent pour le développement et la distribution mondiale d'une version spécifique de Mallya pour les dispositifs d'administration de médicaments. Les deux sociétés étendent ainsi leur collaboration après un programme déjà en cours. Biocorp percevra des versements pour le développement auxquels viendront s’ajouter les revenus des ventes après lancement, après la validation de plusieurs étapes clés.

McPhy Energy

McPhy Energy a réalisé la plus forte progression de l'indice SBF 120 sur la semaine, progressant de 16,91% à 11,10 euros. La société qui est spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie utilisant l'hydrogène a le vent en poupe. Le gouvernement français a présenté, la semaine dernière, son plan hydrogène dans le cadre de « France 2030 ». McPhy Energy est une des entreprises françaises retenues par l'exécutif pour contribuer à décarboner l’industrie. Son projet de « gigafactory » d’électrolyseurs de Belfort recevra une aide publique de 114 millions d’euros.

Riber

Riber, acteur mondial spécialisé dans l'équipement d'épitaxie par jets moléculaires (MBE), a publié ses résultats pour le premier semestre 2022. La société est encore dans le rouge puisque ses pertes nettes, part du chiffre d'affaires, s'élèvent à 1,6 million d'euros, contre 1,8 million au premier semestre 2021. Ce chiffre intègre un résultat financier de 0,6 million d'euros lié principalement à l'évolution de la parité euro/dollar US. La marge brute s'améliore (+11%) à 2,8 millions d'euros, contre 2,5 millions au premier semestre 2021.

Worldline

Worldline a été choisie comme partenaire et fournisseur de paiements par le transporteur aérien Lufthansa pour construire une plateforme de paiement robuste qui fournira des offres de paiement cohérentes et succinctes, où tous les membres du groupe Lufthansa pourront profiter des services disponibles. Le partenariat donnera au groupe Lufthansa la possibilité d'embarquer une sélection de solutions Worldline, des méthodes de paiement aux capacités de rapports consolidés et à l'intégration avec leurs plateformes principales.

Les chiffres macroéconomiques

10h30 en zone euro

Indice Sentix de la confiance des investisseurs en octobre

Vendredi à Paris

Les Bourse européennes ont de nouveau clôturé dans le rouge. La statistique attendue de la journée était le rapport américain sur l'emploi qui a fait ressortir des chiffres solides, signe de la résistance de l'économie américaine. Ce qui est de nature à favoriser la poursuite du vigoureux resserrement monétaire opéré par la Fed. Au chapitre des valeurs, Renault a terminé nettement en tête de l'indice parisien. Le CAC 40 a cédé 1,17% à 5 866,94 points, limitant ses gains sur la semaine à 1,8%. L'Euro Stoxx 50 a perdu 1,61 % à 3 378,27 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge vendredi sur fond de création d'emplois plus élevées que prévu au mois de septembre aux Etats-Unis. Des statistiques qui confortent la probabilité d'une forte hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain. En Bourse, plusieurs valeurs de la filière semi-conducteurs (AMD, Intel, Nvidia, etc.) ont baissé subissant la faiblesse du marché du PC. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 2,11% à 29 296,79 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 3,80% à 10 652,40 points.