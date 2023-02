Morning meeting AOF France / Europe - Des marchés attendus en repli et dans l'attente de la Fed

(AOF) - Si les Bourses américaines ont clôturé en nette baisse, les marchés actions européens sont également attendus en baisse à l'ouverture. La prudence devrait rester de mise du côté investisseurs alors que la Fed doit publier dans la soirée le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Hier, l'indice PMI Composite américain, a atteint son plus haut niveau depuis 8 mois, signe de le solidité de l'économie américaine. Au chapitre des valeurs, Stellantis a publié ses comptes 2022, faisant ressortir un bénéfice net record de 16,8 milliards d'euros, en croissance de 26%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Covivio

Covivio a enregistré en 2022 une hausse de 5% du résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté), à 430 millions d’euros. « La baisse des revenus locatifs en bureaux, liée à la rotation du patrimoine et aux libérations d’actifs en périphérie, a été plus que compensée par la forte reprise en hôtellerie et la solide performance continue en résidentiel allemand » a commenté le groupe immobilier. Les revenus sont ressortis à 968 millions d’euros en consolidé et 633 millions d’euros en part du groupe, en croissance de 12,7% à périmètre constant.

Engie

Engie a publié un résultat net récurrent part du Groupe des activités poursuivies qui s'est élevé à 5,2 milliards d'euros contre 2,9 milliards d'euros au 31 décembre 2021. Cette hausse est principalement due à la forte croissance de l'EBIT et à la baisse du taux effectif d'impôt récurrent de 29,3 % à 22,6 %. Le chiffre d'affaires, à 93,9 milliards d'euros, a augmenté de 62,2 % en brut et de 60,4 % en organique. Son Ebit est de EBIT de 9 milliards d'euros en hausse organique de 43 %, grâce à une croissance dans la plupart des activités. L'EBITDA s'est établi à 13,7 milliards d'euros (+29,8%).

Korian

Le bénéfice net part du groupe des activités poursuivies de Korian est de 66,9 millions d'euros au titre de 2022 contre 123,4 millions d'euros en 2021. Le spécialiste des maisons de retraite médicalisées explique qu'il a été notamment impacté par un niveau élevé de dépenses non-récurrentes en 2022, liées aux opérations de transformation du réseau en France, en Allemagne et en Belgique (cessions et fermetures d'établissements). L'Ebitdar ou Ebitda avant loyers a augmenté de 1,8% à 1,09 milliard d'euros et la marge s'est élevée à 24,1 %, en baisse de 80 points de base.

Stellantis

Stellantis a publié des résultats record pour l'année 2022, avec un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros en hausse de 26% et un résultat opérationnel courant de 23,3 milliards d'euros, en hausse de 29% avec une marge de 13%. Son chiffre d'affaires net ressort à 179,6 milliards d'euros, en hausse de 18 %, fruit d'une dynamique de prix nets solide, d'un mix véhicules favorable et d'effets de change positifs.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce la signature avec le distributeur Leroy Merlin d’un contrat de vente à long terme d’électricité (dit « Corporate PPA ») portant sur l’ensemble de la production d’une ferme éolienne de 23,6 mégawatts, actuellement en construction. L’enseigne spécialisée dans l'habitat achètera pendant 23 ans la production d’une centrale éolienne d’une capacité de 23,6 mégawatts que Voltalia construit actuellement en région Bourgogne Franche-Comté. Sa mise en service est prévue avant la fin du premier semestre 2023.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les créations d'entreprises en janvier et le climat des affaires en février sont attendus à 8h45.

L'indice Ifo du climat des affaires en février sera dévoilé à 10h00.

En Allemagne, l'inflation en janvier sera connue à 14h00.

Aux Etats-Unis, le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed est attendu à 20h00.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,09% à 1,0658 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont légèrement reculé, les bons indicateurs économiques alimentant les craintes de Banques centrales plus agressives plus longtemps. Cette séance a été dominée par l'annonce d'une croissance plus forte que prévu en Europe et aux Etats-Unis en février, selon les indices des directeurs d'achat. Ces chiffres meilleurs que prévu ont provoqué des tensions sur le marché des taux longs. A Paris, les résultats d'Engie ont été salués et la prudence de Capgemini sanctionnée. L’indice CAC 40 a perdu 0,37% à 7 308,65 points et l’EuroStoxx50 a cédé 0,52% à 4 248,89 points.

Hier à Wall Street

Fermés lundi en raison du "Presidents Day'", les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge, tiraillés entre les inquiétudes géopolitiques et la perspective d'un resserrement monétaire de la Fed. Atteignant son plus haut niveau depuis 8 mois, l'indice PMI composite, considéré comme un bon baromètre de l'activité économique, a grimpé à 50,2 en février après 46,8 en janvier. Au chapitre des valeurs, Walmart a anticipé des prévisions prudentes pour 2023 tout comme Home Depot. Le Dow Jones a fléchi de 2,06% à 33 129 points tandis que le Nasdaq a perdu 2,50% à 11 492 points.