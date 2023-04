Morning meeting AOF France / Europe - Des marchés attendus en hausse; plusieurs indicateurs au menu

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse. Les investisseurs vont prendre connaissance tout au long de la journée d'une série d'indicateurs. Hier, la croissance du PIB des Etats-Unis a ralenti plus que prévu au premier trimestre. En France, le PIB du premier trimestre a légèrement augmenté tandis que le consommation des ménages poursuit son recul en mars. L'indice PCE américain, indicateur d'inflation privilégié de la Fed, figure au menu de l'après-midi. Tandis que la salve de résultats se poursuit,Rémy Cointreau a dévoilé une hausse de son chiffre d'affaires annuel de près de 18%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accor

Pour le premier trimestre 2023, le Groupe Accor enregistre un chiffre d'affaires de 1,13 milliard d'euros, en hausse de 54% à périmètre et change constants sur un an. Cette augmentation se décline en une hausse de 71% pour Management & Franchise (M&F), de 60% pour les Services aux Propriétaires et de 37% pour les Actifs Hôteliers et Autres. Sur la base des niveaux d'activité du premier trimestre et des prises de réservations pour les mois à venir, le RevPAR (Revenu par Chambre Disponible) 2023 du Groupe, est désormais attendu en hausse à deux chiffres par rapport à 2022.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a dévoilé une hausse de 17,9% de son chiffre d'affaires annuel, ressortant à 1,55 milliard d'euros contre 1,33 milliard d'euros l'année précédente, au titre de son exercice décalé. Le producteur de Cognac a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2022-2023, à savoir de générer une croissance organique forte de son résultat opérationnel courant et une amélioration de sa marge opérationnelle courante.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a dévoilé un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 4,7% à périmètre constant, à 12,4 milliard d'euros, dépassant les 12,15 milliards d'euros prévus par les analystes. "Dans un environnement de marché caractérisé par le repli marqué de la construction neuve et la bonne résistance générale de la rénovation, le premier trimestre démontre la résilience du groupe", a commenté le groupe.

TF1

Le groupe TF1 a dévoilé son chiffre d’affaires consolidé, en repli de 14,5%, à 479,7 millions d’euros au titre du premier trimestre 2023 .Le chiffre d’affaires publicitaire s’établit à 340,7 millions d’euros, en retrait de 9,7%. Le résultat net part du Groupe ressort à 28,1millions d’euros, en baisse de 17,6% tandis que le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'affiche à 39,9 millions d’euros sur la période, ,en déclin de 35%.

Les chiffres macroéconomiques

Au premier trimestre 2023, le PIB en France a progressé de 0,2% a fait part l'Insee ce vendredi dans le cadre d'une première estimation. Un rythme supérieur à celui enregistré au dernier trimestre 2022 où le PIB a stagné.

Les dépenses de consommation des ménages français ont accentué leur recul au mois de mars selon des chiffres publiés ce vendredi par l'Insee, qui font état d'un repli d'1,3 % des achats de biens sur un mois, après -0,8 % en février.

Le PIB du premier trimestre en zone euro sera connu à 11 heures tandis que l'inflation en Allemagne en avril sera communiquée à 14h00.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation en mars sera connu à 14h30 alors que l'indice des prix PCE en mars sera dévoilée à 15h45 tout comme l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago.

La dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en avril sera communiquée à 16 heures.

Vers 8h40, l'euro cède 0,13% à 1,1013 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le vert, à l'exception du marché londonien. Le déluge de résultats s'est poursuivi alors que des statistiques ont reflété des signes de ralentissement de la croissance de l'économie américaine. La croissance du PIB des États-Unis a fortement ralenti au premier trimestre ressortant en-dessous des attentes des analystes. Côté valeurs, Schneider Electric a brillé tandis que STMicroelectronics et Soitec ont plongé. Le CAC 40, après trois séances de baisse, a glané 0,23% à 7 483,84 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,24% à 4 358,05 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge pour l'avant-dernière séance de la semaine. Les résultats trimestriels solides de Meta associés à des prévisions rassurantes ont quelque peu éclipsé les statistiques du jour pourtant défavorables. La maison-mère de Google a flambé de 13,9% pour s'établir à un pic de plus d'un an. La croissance de l'économie américaine a ralenti plus qu'attendu au premier trimestre, à 1,1%, contre un consensus de +2,0%. Le Dow Jones a progressé de 1,57% à 33 826,16 points tandis que le Nasdaq a gagné 2,43% à 12 142,24 points.