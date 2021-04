Morning meeting AOF France / Europe - Des investisseurs toujours fébriles

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais négatif. Les investisseurs s'inquiètent de nouveau du risque sanitaire alors que le Japon s'apprête à prendre de nouvelles mesures de confinement. Sur le marché des taux, les rendements du dix ans rebondissent. La séance sera animée par de nombreux résultats en Europe, dont ceux d'Ericsson et d'ASML. Hier soir, Netflix a présenté un nombre d'abonnés décevant. A Paris, les investisseurs réagiront notamment aux performances trimestrielles de Kering, Carrefour et Wordline.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe un marubozu noir, précédé d'un gap baissier et réalisé dans des volumes très importants à 4,4 milliards d'euros. Le doji en pierre tombale a donc été confirmé : le retournement de l'indice français est violent. Les cours sont déjà au contact du premier soutien à 6 151 points. Il reste des gaps haussiers à combler : la correction pourrait s'amplifier vers 6 060 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CARREFOUR

Carrefour a généré un chiffre d'affaires de 18,56 milliards d'euros au premier trimestre, en croissance comparable de 4,2% grâce à sa performance au Brésil (+11,6%) dans un contexte sanitaire dégradé. En France, la croissance est de 3,5% et le distributeur revendique une surperformance dans tous les formats. En Espagne, la croissance a atteint 1,7%. L'e-commerce alimentaire a bondi de 56% après une progression de 45% au premier trimestre 2020.

SOMFY

Le chiffre d'affaires de Somfy est ressorti à 375,7 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'exercice, en augmentation de 29% en termes réels et de 28,7% à données comparables. Il a bénéficié d'un effet de périmètre positif de 8,4 millions d'euros, du fait de l'intégration de Repar'stores, société acquise en décembre dernier, et a pâti d'un effet de change négatif de 7,6 millions d'euros, en raison de l'appréciation de l'euro face à de nombreuses devises.

KERING

Après LVMH la semaine dernière, c'est désormais au tour de son grand rival Kering de lever le voile sur son activité du premier trimestre 2021. Sur la période, le groupe dirigé par François-Henri Pinault a réalisé un chiffre d'affaires de 3,89 milliards d'euros, en hausse de 21,4 % à données publiées et de 25,8 % en comparable. Dans le détail, le chiffre d'affaires de Gucci s'élève à 2,17 milliards d'euros, en hausse de 20,2% à données publiées et de 24,6% en comparable. La marque phare du groupe a particulièrement séduit en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

FOCUS HOME INTERACTIVE

Au cours du quatrième trimestre 2020/21, Focus Home Interactive a généré un chiffre d'affaires de 29,6 millions d'euros, en hausse de 23%. Le catalogue est en hausse de 12% à 12,5 millions d'euros. Le back-catalogue poursuit sa très bonne performance avec un chiffre d'affaires en hausse de 30% à 16,7 millions d'euros. Sur l'exercice, les ventes digitales ont représenté 89% des ventes totales, contre 82% l'année précédente. La part des ventes à l'international poursuit également sa progression atteignant 95% contre 93% pour l'exercice 2019/20.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Banque du Canada à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,05% 1,2032 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont nettement reculé, la nervosité gagnant les investisseurs en raison de la prochaine publication des résultats des grandes valeurs technologiques. Les investisseurs attendent les résultats de Netflix ce soir, mais aussi d'Intel et de Texas Instruments jeudi, afin de tirer des conclusions sur l'état de santé des firmes américaines. A Paris, les publications d'Atos et de Danone ont été mal accueillies tandis que la baisse des rendements des 10 ans a pénalisé les bancaires. Le CAC 40 a chuté de 2,09% à 6 165,09 pts tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 1,99% à 3 940,04 pts.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont confirmé leur repli en seconde partie de séance. La nervosité a gagné les investisseurs en raison de la prochaine publication des résultats des grandes valeurs technologiques. Ceux de Netflix étaient attendus après la clôture. Ce regain d'aversion pour le risque a entraîné un net repli des rendements sur le marché des taux. La baisse du 10 ans a pesé sur le secteur bancaire. IBM a en revanche échappé à la baisse grâce au retour de la croissance. L'indice Dow Jones a reculé de 0,75% 33 821,30 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,92% 13 786,27 points.