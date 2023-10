Morning meeting AOF France / Europe - Des indices en baisse, les taux obligataires en hausse

Teleperformance (-3,09% à 114,55 euros), entreprise mondiale des services aux entreprises en solutions digitales, annonce qu'au cours de la Période d'Offre, 98.448.171 Actions représentant environ 98,45 % du capital social en circulation de Majorel ont été apportées dans le cadre de l'offre et que toutes les autres conditions de l'offre (y compris les Autorisations des Autorités de la Concurrence) ont été remplies. De ce fait, Teleperformance déclare le caractère inconditionnel de l'Offre (doet gestand) et la période de réouverture de l'offre débutera le 23 octobre 2023 pour une durée de deux semaines.

Icade recule en Bourse de 1,39% à 28,28 euros malgré un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% au troisième trimestre 2023 à 1,02 milliard d'euros. A la même période il y a un an, le groupe immobilier français affichait un chiffre d'affaires à hauteur de 980 millions d'euros. Sur ce trimestre, ses investissements réalisés sur le troisième trimestre 2023 s'élèvent à 99 millions d'euros, ce qui porte le montant total d'investissements au 30 septembre 2023 à 221 millions d'euros.

Volkswagen (-2,38% à 112,85 euros) est lanterne rouge de l'Eurostoxx 50 ce lundi. En cause, la publication de résultats préliminaires du troisième trimestre inférieur aux attentes et de prévisions révisées à la baisse. Pour le troisième trimestre, le résultat d'exploitation devrait avoisiner les 4,9 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires en progression de 12% à 78,8 milliards d'euros. Le constructeur s'attend désormais à ce que son résultat d'exploitation pour 2023 se situe autour du niveau de l'année précédente avant éléments spéciaux, soit environ 22,5 milliards d'euros.

(AOF) - A mi-séance, les Bourses européennes évoluent en baisse dans un contexte géopolitique toujours tendu lié au conflit entre Israël et le Hamas. Dans le même temps, les taux obligataires augmentent. La semaine sera marquée par le discours de la BCE jeudi sur l'évolution future de sa politique monétaire. La Banque centrale devrait choisir le statu quo sur ses taux. Perdant 2,68% la semaine dernière, soit sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début juillet, le CAC 40 perd 0,48% à 6 783,48 points. Quant à l'Eurostoxx 50, il recule de 0,67% à 3 997,75 points.

