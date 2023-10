Morning meeting AOF France / Europe - Des Bourses sur une note baissière après l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière pour la dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a terminé dans le rouge après une inflation américaine qui est ressortie que plus forte que prévu : 3,7% contre 3,6% attendue. Aussi, des membres du conseil des gouverneurs de la BCE ont livré des commentaires pessimistes. Parmi les indicateurs qui figurent au menu du jour : l'inflation en septembre en France et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en octobre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Gaussin

Gaussin, spécialiste de l’automobile innovante, annonce la signature d'un accord renforçant le rapprochement stratégique entamé avec Czechoslovak Group (CSG). Un premier financement compris entre 15 millions d'euros et 25 millions d'euros sera mis en place au niveau de la filiale américaine du groupe. Ce rapprochement, lancé en mars par une première prise de participation dans le capital de Gaussin, permettra à la société « de consolider sa présence, d'élargir sa gamme de produits/services, et de réaliser une croissance significative ».

Latecoere

Conformément au communiqué de presse du 19 septembre sur ses résultats du premier semestre 2023 et ses perspectives, la direction du groupe confirme sa prévision d'une croissance d'environ 35 % du chiffre d'affaires annuel en 2023 et d'une amélioration de l'EBITDA courant au second semestre par rapport au premier semestre. En outre, l'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques a précisé que son objectif d'atteindre une performance stable de l'EBITDA courant par rapport à l'année précédente, ne sera pas atteint.

Vinci

Vinci annonce une « très bonne performance globale » du trafic de ses aéroports au 3ème trimestre 2023, à des niveaux très au-dessus de l’été 2022 (+21 % sur un an) et « désormais très proches de la période pré-Covid » (-2,8 % par rapport à la même période de 2019). Ils ont accueilli plus de 77 millions de passagers au cours du 3ème trimestre 2023 . L’augmentation de l’offre des compagnies aériennes liée à la période estivale a répondu à une demande qui « n’a pas faibli malgré les tensions macroéconomiques en Europe ».

Wallix

Au premier semestre 2023, Wallix a essuyé une perte nette de 5,4 millions d'euros contre une perte de 3,54 millions d'euros, un an plus tôt. La perte opérationnelle a suivi la même tendance, passant de 4,16 millions d'euros à 6,1 millions d'euros en un an. Sur cette période, le spécialiste de solutions de sécurisation des accès a mis en place une nouvelle organisation commerciale, générant des frais de restructuration, et a supporté des dépenses à caractère non récurrent, notamment liées à sa politique de croissance externe et de financement.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en septembre sera connue à 8h45.

La production industrielle en août sera dévoilée à 11H00 en zone euro.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en octobre sera communiqué à 16h00 aux Etats-Unis.

Vers 8h30, l'euro glane 0,10% à 1,0539 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en ordre dispersé dans le sillage de chiffres mitigés de l'inflation aux Etats-Unis. Si l'inflation, hors énergie et alimentation, est ressortie en ligne avec les attentes en septembre, l'inflation totale s'est révélée légèrement plus forte que prévu. Après cette publication, le 10 ans américain gagne 9 points de base à 4,65%. A Paris, Publicis a pris la tête du CAC 40 grâce au nouveau relèvement de ses objectifs annuels. Le CAC 40 a perdu 0,37% à 7 104,53 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est effrité de 0,05% à 4 198,60 points. Londres a fini en hausse.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative. L'inflation est ressortie plus soutenue que prévu, ce qui a fait remonter les taux et pénalisé les actions. Les prix à la consommation ont augmenté de 3,7% en septembre en rythme annuel contre 3,6% attendus et 3,7% en août. Côté valeurs, Delta Airlines, attendue en hausse, a fini dans le rouge après l’abaissement de ses perspectives. Le Dow Jones a perdu 0,51% à 33 631 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,63% à 13 574 points.