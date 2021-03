Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine tranquille en vue, le canal de Suez est dégagé

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus proches de l'équilibre à l'ouverture ce lundi, malgré la clôture positive de Wall Street vendredi et des Bourses asiatiques, ce lundi. Les investisseurs sont rassurés par le succès de la campagne vaccinale aux Etats-Unis ( plus de 143 millions d'américains se sont fait vacciner) et par le dégagement du canal de Suez. Ils surveilleront cette semaine la présentation du plan de dépenses en infrastructures de Joe Biden. Dans ce cadre, les risques d'inflation devraient revenir au premier plan.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche sans corps, avec de petites mèches haute et basse, le tout dans des volumes normaux à 3,3 milliards d'euros. Les cours ont ouvert un gap haussier après le double test du support à 5 895 points, renforcé par le ratio de 50 % de Fibonacci. La tendance haussière semble reprendre en direction des récents sommets à 6 089 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DBV TECHNOLOGIES

DBV Technologies a nommé Viviane Monges, administratrice et membre du comité d'audit du conseil d'administration, en tant que présidente du comité d'audit en remplacement de Claire Giraut. Viviane Monges est membre du conseil d'administration et du comité d'audit de DBV Technologies, depuis mai 2019. Elle siège actuellement au conseil d'administration de Novo Holdings au Danemark, d'Union Chimique Belge (UCB) en Belgique, d'Idorsia Pharmaceuticals en Suisse et de Voluntis SA en France.

VIVENDI

Vivendi a annoncé l'obtention par Universal Music Group (UMG) d'un accord concernant la mise en place d'une ligne de financement à hauteur de 3 milliards d'euros sur une durée de cinq ans auprès de quatre banques de premier plan. La syndication de ce financement auprès d'un pool bancaire devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'avril. UMG BV, établie aux Pays-Bas, regroupe les filiales des différents pays dans lesquels UMG opère.

CARMILA

Carmila a annoncé le succès, en date du 25 mars 2021, de son émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance 8 ans soit au 1er avril 2029. Le coupon annuel de cette émission est de 1,625%. Le produit de cette émission permet au spécialiste des centres commerciaux de procéder à un remboursement partiel à hauteur de 300 millions d'euros de son emprunt bancaire arrivant à échéance en juin 2024.

DELFINGEN

Delfingen Industry a levé le voile vendredi soir sur ses résultats 2020. Ainsi, l'équipementier automobile a dégagé un bénéfice net consolidé (part du groupe) de 45,3 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 22,3 millions d'euros (9,2% du chiffre d'affaires). Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 241,9 millions d'euros, en hausse de 5% à données publiées, mais en baisse de 9 % à périmètre et taux de change constant. Globalement, le groupe estime avoir démontré sa capacité d'adaptation à des conditions économiques et sanitaires extrêmes.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur significatif n'est attendu.

Vers 8h30, l'euro recule de 0,38% à 1,1779 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont retrouvé des couleurs en ce vendredi, après une semaine chaotique. Les investisseurs ont en effet retrouvé l'espoir hier, après les annonces de Joe Biden sur les campagnes de vaccination, de la Fed sur les dividendes des banques et sur les bons chiffres hebdomadaires du chômage. Aujourd'hui, d'autres statistiques encourageantes sont également venues d'Allemagne et de France, même si la consommation des ménages américains a déçu. Le CAC 40 a ainsi clôturé sur un gain de 0,61% à 5 988,81 points, pendant que l'Euro Stoxx 50 s'adjugeait 0,88% à 3 866,44 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en forte hausse vendredi dans la perspective d'un rapide retour à la normal de l'économie. Même les valeurs technologiques ont pris le chemin de la hausse, contrairement aux indications des futures avant l'ouverture. Le rendement du 10 ans a pourtant progressé d'un peu plus de 3 points à 1,645%. Du côté des valeurs, les banques ont gagné du terrain alors qu'elles vont être libérées des restrictions pour leurs dividendes. Le Dow Jones a gagné 1,39% à 33 072,88 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,24% à 13 138,72 points.