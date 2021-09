Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine teinté de prudence

(AOF) - La séance s'annonce calme en Europe, Wall Street étant fermé en raison du "Labor Day". Par ailleurs, la clôture contrastée des Bourses américaines vendredi dernier dans le sillage de chiffres de l'emploi décevants n'encourage pas la prise de risque. Au chapitre des valeurs, Spie a déposé une offre non engageante pour acquérir Equans auprès d'Engie. Le pôle des activités de service dits "multitechniques" est estimé entre 5 milliards et 6 milliards d'euros. D'autres offres devraient être dévoilées pour cette ensemble qui réalise plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hoffmann Green Cement

Hoffmann Green Cement Technologies a reçu un brevet européen pour sa technologie H-P2A. Cette seconde délivrance pour la technologie H-P2A, après celle obtenue aux États-Unis en 2020, permet de renforcer la protection de la propriété intellectuelle de la Société Hoffmann Green Cement et donc d'accroître ses barrières à l'entrée sur le marché des ciments décarbonés. Après plus de cinq années d'instructions, le brevet H-P2A a été validé par l'Office Européen des Brevets sous le numéro 3274315.

Carmila

Carmila a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat de rachat d'actions au comptant portant sur un montant maximum de 8 millions d'euros. La période d'achat courra du 6 septembre 2021 au 31 décembre 2021. Les actions ainsi rachetées seront conservées par le spécialiste des centres commerciaux en vue de leur annulation future. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de Carmila, tel qu'autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires du 18 mai 2021.

Pernod Ricard

Pernod Ricard a signé un nouveau partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Pernod Ricard devient ainsi la première entreprise partenaire du programme "Agriculture and Land Health Initiative" (initiative pour l'agriculture et la santé de la terre) de l'UICN. Cette annonce intervient alors que le Congrès mondial de la nature, organisé par l'UICN, se tient pour la première fois à Marseille, du 3 au 11 septembre 2021.

Delfingen

Le résultat net part du groupe de Delfingen a atteint 12,7 millions d'euros au premier semestre à comparer à - 1,4 million d'euro au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués s'élève à 19,1 millions d'euros, soit 9,8 % du chiffre d'affaires, contre 1,7% un an auparavant à la même époque.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en septembre est attendu à 10h30.

Les marchés américains sont fermés en raison du "Labor day".

Vers 8h30, l'euro cède 0,07% à 1,1872 dollar.

Vendredi à Paris

Les principaux marchés actions européens ont clôturé en baisse, pénalisés par un soudain regain d'aversion pour le risque. La matinée a été calme. Les investisseurs n'ont pas réagi au léger ralentissement de la croissance du secteur privé au mois d'août. En revanche, ils ont sanctionné des créations d'emplois bien inférieures aux attentes aux Etats-Unis le mois dernier, reléguant au second plan la baisse du taux de chômage. Le CAC 40 a cédé 1,08% à 6 689,99 points. Sur la semaine, la Bourse de Paris a gagné 0,17% L'Euro Stoxx 50 a perdu 0,74% à 4 196,68 points (+ 0,26% sur la semaine).

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé vendredi en ordre dispersé dans le sillage d'un rapport sur l'emploi décevant. Les créations de postes sont ressorties bien inférieures aux attentes, 235 000 emplois contre 943 000 anticipés. En revanche, le taux de chômage a reculé comme prévu, passant de 5,4% à 5,2% entre août et juillet. Du côté des valeurs, les firmes technologiques Broadcom et Hewlett Packard Enterprise ont dévoilé des résultats plus élevés qu'anticipé. Le Dow Jones a cédé 0,21% à 35 369,09 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,21% à 15 363,52 points.