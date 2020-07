Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine teinté d'optimisme

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage des places asiatiques. A Tokyo, le Nikkei vient de clôturer en progression de 1,83%. Les investisseurs semblent continuer de miser sur une reprise rapide et vigoureuse de la croissance mondiale grâce aux mesures exceptionnelles des gouvernements, et surtout, des banques centrales. Dans ce cadre, la résurgence de l'épidémie reste reléguée au second plan. Au chapitre des valeurs, les nouvelles se font rares. Le plan de sauvegarde de Technicolor a été approuvé par les créanciers.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie noire réalisée dans des volumes faméliques à 2,1 milliards d'euros. Les marchés américains étaient fermés pour cause de fête nationale : cette journée n'est pas significative. Les cours devraient donc reprendre la phase d'impulsion de jeudi dernier en direction des sommets à 5 197 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SENSORION

Sensorion a nommé d'Edwin Moses, ancien PDG d'Ablynx, au poste de président de son conseil d'Administration. Edwin Moses été président puis PDG d'Ablynx pendant 14 ans, a piloté sa croissance et transformé cette petite organisation centrée sur la recherche jusqu'à son acquisition par Sanofi en 2018.

COMPAGNIE DES ALPES

Le Conseil Départemental de la Vienne a retenu le projet déposé par les équipes de la Société Anonyme du Parc du Futuroscope (SAPF), société contrôlée par la Compagnie des Alpes et actuel exploitant du site du Futuroscope, pour la mise en place d'un nouveau bail de 30 ans. Un projet transformant concernant le site actuel du Futuroscope ainsi que son extension seront portés dans le cadre de ce nouveau bail. La signature définitive devrait intervenir fin septembre et le nouveau bail débuter en janvier 2021.

EGIDE

Le 1er juillet 2020, en fin d'après-midi, alors que le site d'Egide USA à Cambridge, Maryland (Etats-Unis), était fermé pour cause de week-end prolongé pour la fête nationale du 4 juillet, un incendie s'est déclaré dans la zone de traitement de surface. Le spécialiste desboîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles précise qu'il a été rapidement éteint et il n'y a pas eu de blessé.

SOLOCAL

SoLocal, dont le titre est suspendu depuis le 15 juin, a annoncé que la reprise de la cotation de ses titres a été fixée au lundi 6 juillet 2020. Ce, après voir précisé qu'après d'intenses négociations, le groupe et ses créanciers financiers ont trouvé les termes d'un accord afin d'assurer la liquidité du groupe et réduire son niveau d'endettement. Aussi, le conseil d'administration de la société a décidé à l'unanimité d'approuver ce plan et de recommander l'approbation des résolutions correspondant à cette solution aux actionnaires du groupe.

Les chiffres macroéconomiques

Les opérateurs prendront connaissance à 10h30 de l'indice Sentix de confiance des investisseurs pour juillet. Les ventes au détail de mai sont attendues à 11h.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite d'IHS Markit pour juin est attendu à 15h45. L'ISM des services de juin sera dévoilé à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,36% à 1,1290 dollar.

Vendredi à Paris

Après le net rebond enregistré hier, les marchés actions européens ont reculé ce vendredi. Les investisseurs ont préféré prendre leurs bénéfices alors que les Bourses américaines étaient fermées en raison de la commémoration de la déclaration d'indépendance. L'accélération du nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 outre-Atlantique a également incité à la prudence. A Paris, Ubisoft a terminé en hausse grâce au jeu, Hyper Scape, un free-to-play Battle Royale. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 0,84% à 5 007,14 points et l'EuroStoxx 50 a reculé de 1,05% 3 285,11 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street était fermé en raison de la fête nationale.