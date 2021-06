Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine teinté d'optimisme

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage des clôtures positives de Wall Street, vendredi dernier, et de la Bourse de Tokyo, ce matin (+0,74% pour le Nikkei). Les investisseurs attendent avec intérêt les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed, mercredi soir. Les économistes seront attentifs aux éventuels signaux laissant présager d'un futur resserrement de la politique monétaire de la banque centrale. En attendant, ce matin, les nouvelles en provenance des entreprises sont rares.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie au corps blanc, quasiment sans mèche et réalisée dans des volumes corrects à 3,3 milliards d'euros. La séance a été cadenassée par les acheteurs, qui ont permis le franchissement, en clôture, de la résistance à 6 590 points. Ce signal haussier doit maintenant permettre de rejoindre la résistance suivante à 6 662 points dans les jours à venir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies lance la marque de maquillage Last, première gamme de maquillage longue durée à plus de 90% d'origine naturelle. Cette marque compte 18 références de mascaras, mascaras sourcils et ombres à paupières. "Les tests instrumentaux et les études cliniques démontrent des performances se hissant au niveau des meilleurs produits conventionnels du marché : c'est la première fois qu'une marque composée à plus de 90% d'ingrédients naturels atteint de telles performances", assure la société dans un communiqué.

AIR FRANCE-KLM

Après la conversion des régimes de retraite de KLM en régimes collectifs à cotisations définies pour les pilotes et les personnels de cabine en 2017, un accord a également été conclu pour le fonds de pension du personnel au sol de KLM. De ce fait, tous les principaux fonds de pension de KLM ont désormais un régime collectif à cotisations définies. La compagnie aérienne souligne que ce changement conduira à une plus grande prévisibilité des contributions annuelles et à une plus faible volatilité au bilan.

ORANGE

Selon un rapport de l'Inspection générale d'Orange, mandatée par le PDG Stéphane Richard, le dysfonctionnement des numéros d'urgence qui a eu lieu au soir du 2 juin 2021 serait bel et bien dû à un dysfonctionnement logiciel.

VIVENDI

Canal+, la filiale de Vivendi, a annoncé dans un communiqué se retirer de la Ligue 1. Cette décision fait suite à l'attribution par la LFP des droits des lots des deux consultations Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT. Ces lots incluent notamment 304 matchs de Ligue 1 Uber Eats, dont les dix meilleures affiches, et 304 matchs de Ligue 2 BKT, par saison, pour les trois saisons à venir (2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024).

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront de la production industrielle de la zone euro au mois d'avril, à 11h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,07% à 1,2099 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont fini la semaine sur note favorable et oublié (pour l'instant) les craintes inflationnistes. La hausse est intervenue en dépit de l'annonce hier, d'une augmentation plus forte que prévu de l'inflation en mai aux Etats-Unis. Pour autant, les investisseurs ont adopté le récit de la Fed (et de la BCE), selon lequel cette poussée inflationniste n'est que transitoire. L'indice CAC 40 a clôturé en progression de 0,83% à 6 600,66 points, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2000. L'Euro Stoxx 50 a gagné 0,73% à 4 126,16 points.

Vendredi à Wall Street

Hésitants à la mi-séance, les marchés actions américains ont finalement terminé dans le vert vendredi. Les investisseurs restent positifs malgré l'annonce, jeudi, d'une accélération de l'inflation au mois de mai n'a pas empêché le S&P de décrocher un nouveau record. Les économistes et la Fed estiment en effet que cette surchauffe n'est que transitoire. Le Dow Jones a gagné 0,04% à 34 479,9 points. Sur la semaine, il perd 0,43%. Le Nasdaq a grimpé de 0,35% à 14 069,42 points. Sur la semaine, il bondit de 1,35%.