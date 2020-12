Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine prudent en vue

(AOF) - L'évolution des futures sur indices laisse présager d'une ouverture en légère baisse des marchés actions européens. Les investisseurs semblent préoccupés par le regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine concernant la prise de contrôle par Pékin de Hong Kong. Ils s'inquiètent également de l'aggravation de la crise sanitaire aux Etats-Unis. Du côté des bonnes nouvelles, les discussions post- Brexit seraient dans la dernière ligne droite. Au chapitre des valeurs, Société Générale a annoncé sa fusion avec le Crédit du Nord. 600 agences seront supprimées d'ici 2025.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie bougie blanche avec une clôture au plus haut de la séance et de la semaine. Le rebond depuis le support à 5 519 points se poursuit, lentement mais surement. Les cours se dirigent vers la résistance à 5 697 points sans montrer de réel signe de faiblesse. Les acheteurs maîtrisent donc toujours le tempo de la progression

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SMCP

Olivier Malvezin a été nommé directeur de la Transformation Digitale et des Opérations de SMCP. Il supervisera, au niveau groupe, les équipes chargées du digital, de la logistique, de l'informatique, du demand planning et rejoindra le comité exécutif du groupe de luxe "accessible" à compter d'aujourd'hui. Olivier Malvezin rejoint le groupe SMCP après plusieurs expériences en tant que Directeur Digital et des Systèmes d'Information. Olivier était auparavant chief digital officer chez Auchan Retail International.

AMPLITUDE CHIRURGICAL

Le 17 décembre 2018, l'URSSAF Rhône Alpes a notifié par mise en demeure Amplitude SAS d'un redressement au titre de la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 pour un montant de 5,8 millions d'euros. Par requête en date du 18 février 2019, Amplitude SAS a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rendu une décision de rejet en date du 13 décembre 2019.

OL GROUP

L'Olympique Lyonnais informe avoir obtenu un pré-accord de ses prêteurs bancaires et obligataires pour la mise en place d'un PGE (Prêt Garanti par l'État) complémentaire, dit "PGE Saison", de 76,4 millions d'euros, d'une maturité de 12 mois, au terme de laquelle une option d'amortissement de 1 à 5 ans pourra être activée. La documentation juridique est en cours de rédaction et pourrait être signée d'ici fin décembre, sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives. Les fonds devraient être mis à disposition à l'issue du closing.

SOCIETE GENERALE

La Banque centrale européenne a notifié à Société Générale l'exigence de capital supplémentaire au titre du P2R (Pillar 2 requirement) à partir du 1er janvier 2021. Cette dernière est inchangée et s'établit à 1,75%. En tenant compte des différents coussins réglementaires, les exigences minimales applicables à Société Générale sur base consolidée s'établissent respectivement à 9,03% pour le ratio de fonds propres durs (CET1), 10,86% pour le ratio Tier 1 et 13,29% pour le ratio Total Capital.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront de l'indice Sentix de confiance des investisseurs en zone euro pour décembre à 10h30.

Vers 8h30, l'euro est quasi-stable à 1,2121 dollar.

Vendredi à Paris

Les bourses européennes ont fini dans le vert vendredi, malgré les chiffres décevant de l'emploi américain. En effet, en novembre, les Etats-Unis ont créé beaucoup moins d'emplois non-agricoles qu'attendu, témoignant de l'impact toujours profond de la crise sanitaire sur l'économie. Malgré tout, les investisseurs espèrent que cela poussera les responsables au Congrès à se mettre d'accord sur un nouveau plan de relance, en attendant un probable nouveau coup de pouce de la Fed à la mi-décembre. Le CAC 40 a terminé en hausse de 0,62% à 5 609 points, et l'EuroStoxx50 de 0,5% à à 3 534 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a terminé en hausse vendredi, signant de nouveaux records malgré la publication de créations d'emplois bien inférieures aux attentes en novembre, signe de l'impact de la deuxième vague de Covid-19. Ce mauvais indicateur représente toutefois un aiguillon supplémentaire pour que démocrates et républicains s'entendent enfin sur un nouveau plan de relance d'envergure. En parallèle, les commandes à l'industrie et le déficit commercial ont favorablement surpris. Le Dow Jones a gagné 0,83% à 30 218,26 points et le Nasdaq Composite, + 0,7% à 12 464,23 points.