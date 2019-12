Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine prudent en perspective

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient marquer le pas ce lundi après la nette progression enregistrée vendredi. La prudence des investisseurs est motivée par le quatrième repli consécutif des exportations chinoises en novembre, une nouvelle preuve du ralentissement de la deuxième économie du monde. L'enjeu est d'importance alors que les Etats-Unis devraient mettre en œuvre samedi de nouveaux droits de douane sur des produits chinois. Au chapitre des valeurs, Sanofi a annoncé le rachat d'une biotech américaine, Synthorx, pour 2,5 milliards de dollars, soit avec une prime de 172%.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une bougie blanche avec une clôture au plus haut de la séance, dans des volumes classiques à 3,11 milliards d'euros. La ligne de cou du retournement en double sommet à 5862 points a été réintégrée, signe que les acheteurs contrôlent à nouveau ce marché. Le mouvement haussier devrait donc reprendre en direction de nouveaux plus hauts à 6006 voire 6080 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

Sanofi rachète la biotech américaine Synthorx pour 2,5 milliards de dollars, soit 68 dollars par action. Ce prix représente une prime de 172% par rapport au cours de clôture des actions de Synthorx le 6 décembre. Le principal candidat-médicament de Synthorx en immuno-oncologie, THOR-707, une variante de l'interleukine 2 (IL-2), est en phase de développement clinique dans le traitement de multiples tumeurs solides, soit en monothérapie, soit en association avec des inhibiteurs de checkpoint immunitaire.

ELIOR

Elior Group a annoncé avoir procédé à l'annulation de près de 4,27 millions de ses propres actions, représentant 2,39% de son capital social. La décision d'annulation des titres auto-détenus a été prise par le conseil d'administration du spécialiste de la restauration collective et des services. A la suite de cette annulation, Elior Group détient directement 183 de ses propres actions (hors contrat de liquidité). Elior Group précise que ces opérations contribueront à renforcer à la fois le potentiel de croissance de son résultat par action et de sa structure financière.

NEOVACS

Néovacs annonce le lancement d'un appel d'offres ouvert jusqu'au 10 janvier 2020 à 16 heures, en vue de la présentation d'un plan de continuation par des partenaires ou investisseurs ou d'un plan de cession par un ou plusieurs repreneurs. L'accès aux informations pour l'audit de la société de biotechnologie (data-room électronique), sera accordé après demande écrite motivée auprès de l'administrateur judiciaire justifiant d'une capacité financière, industrielle ou commerciale adaptée.

TESSI

Tessi, spécialiste français des Business Process Services, a annoncé vendredi avoir achevé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le montant brut de cette augmentation s'élève à 37 472 960 euros (prime d'émission incluse) et se traduit par l'émission de 267 664 actions nouvelles au prix de 140 euros par action. Le nouveau capital social de l'entreprise s'élève désormais à 6 156 302 euros, composé de 3 078 151 actions de 2 euros de valeur nominale chacune. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 10 décembre 2019.

Les chiffres macroéconomiques

La nouvelle prévision de la croissance de la Banque de France est attendue à 8h30. L'indice Sentix du climat des affaires en décembre en zone euro sera publié à 10h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,03% à 1,1065 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en nette hausse, soutenus par les espoirs sur le commerce et des indicateurs économiques rassurants. En novembre, le secteur non-agricole a créé 266 000 postes contre un consensus de seulement 180 000. Il s'agit des plus fortes créations d'emplois depuis dix mois. A la Bourse de Paris, la séance a été pourtant rude pour les valeurs moyennes. Ipsen, SMCP et Tarkett ont été sanctionnées après avoir annoncé de mauvaises nouvelles. Le CAC 40 a gagné 1,21% à 5 872 points, mais accuse un repli hebdomadaire de 0,56%. L'Euro Stoxx 50 a grimpé de 1,16%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert vendredi dans le sillage d'un rapport sur l'emploi fort réjouissant. L'économie américaine a créé 266 000 emplois non agricoles en novembre, contre seulement 180 000 attendus. La confiance des consommateurs s'est révélée également solide. Cela a permis de soutenir le moral des investisseurs, alors que les signaux contradictoires se sont multipliés au cours de la semaine sur le dossier commercial sino-américain. Le Dow Jones a gagné 1,22% à 28 015,06 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1% à 8 656,40 points.