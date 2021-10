Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine prudent en perspective

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter la semaine en légère baisse dans le sillage de la clôture négative de Wall Street de vendredi. Les investisseurs jouent la prudence dans l'attente du début de la saison des résultats d'entreprises aux Etats-Unis, mercredi. Ils seront également attentifs à la publication, le même jour, des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de septembre dans la perspective du "tapering". Au chapitre des valeurs, des informations de presse ont indiqué ce week-end que Carrefour et Auchan avaient abandonné un projet de rapprochement.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

Le chiffre d’affaires des activités de CGG au troisième 2021 devrait s’établir autour de 270 millions de dollars, en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel, a annoncé le groupe parapétrolier. Il devrait ainsi atteindre les 77 millions de dollars dans le segment Géosciences (stable sur un an et en hausse de 5% en séquentiel), 92 millions dans le segment Multi-Clients (+26% sur un an et +149% en séquentiel) et 101 millions dans le segment Equipements (+102% sur un an et +110% en séquentiel).

HRS

Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS) a cédé vendredi 0,64% à 30,9 euros après la publication de ses résultats annuels. Le concepteur et fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène introduit en Bourse en février dernier au prix de 25,3 euros par action a réduit ses pertes annuelles et confirmé ses objectifs. Au titre de son exercice 2020/2021 clos fin juin, la société grenobloise a accusé une perte nette de 167 000 euros contre une perte de 1,003 million un an plus tôt. La perte opérationnelle courante a été limitée à 203 000 euros contre une perte de 1,272 million en 2019-2020.

Lysogene

La société biopharmaceutique Lysogene a annoncé que sa position de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2021 s'élevait à 9,5 millions d'euros, contre 15 millions d'euros au 30 juin 2021. Ce montant exclut le remboursement de 1,5 millions de dollars de certains frais de développement de LYS-SAF302 dû par Sarepta Therapeutics.

Latécoère

Latécoère vient d'annoncer la finalisation de l'acquisition de la société mexicaine Shimtech de Mexico (SDM). Celle-ci fait suite au communiqué de presse daté du 16 septembre et annonçant la signature de l'acquisition de la société SDM auprès d'Avantus Aerospace Ltd. Après l'acquisition de Technical Airborne Components (TAC) fin août, il s'agit de la deuxième opération de croissance externe depuis la réalisation de l'augmentation de capital du Groupe début août.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur majeur n'est attendu.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,02% à 1,1577 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes sont reparties à la baisse ce vendredi. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,61% à 6 559,99 points et l’EuroStoxx 50 a perdu 0,48% à 4 078,55 points. Toutefois, sur la semaine écoulée, ces indices enregistrent des gains respectifs de 0,65% et 1,07%. La statistiques phare du jour (l’emploi mensuel américain) s’est révélée nettement inférieure aux attentes. Cette mauvaise nouvelle a permis aux indices de se redresser (un temps seulement), car elle pourrait amener la Fed à reconsidérer le timing de la réduction de ses rachats d’actif.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé dans le rouge vendredi, dans le sillage de créations d'emplois décevantes aux Etats-Unis au mois de septembre. 194 000 postes ont été créés contre un consensus de 500 000, après 366 000 en août. Le Nasdaq a, lui, été pénalisé par la reprise des taux longs (+3,7 points de base à 1,614%) qui rend les valeurs technologiques moins attractives. A la clôture, le Dow Jones a ainsi cédé 0,03% à 34 746,25 points, tandis que le Nasdaq Composite a abandonné 0,51% à 14 479,54 points.