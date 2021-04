Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine prudent

L'embellie persiste. Le Dow Jones et le S&P 500, l'indice préféré des gérants, ont clôturé vendredi dernier sur de nouveaux records. L'optimisme est alimenté depuis plusieurs mois par trois principaux facteurs : les liquidités de la Fed, un soutien fiscal inédit et l'accélération des campagnes de vaccination. Le principal risque serait une accélération de l'inflation, mais cette dernière semble, pour le moment, sous le contrôle de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,89% à 33 800,6 points. Sur la semaine, il progresse de 1,96%. Le Nasdaq a gagné 0,51% à 13 900,19 points (+3,12% sur la semaine).

Les Bourses européennes ont terminé la séance proches de l'équilibre. Si les espoirs de reprise sont toujours soutenus par l'avancée des campagnes de vaccination anti-Covid, les indices ont été alourdis par la remontée des rendements obligataires. Les statistiques du jour ont également incité à la prudence, avec les replis surprises de la production industrielle en France et en Allemagne, et la forte progression des prix à la production aux Etats-Unis. Au son de la cloche, le CAC 40 a grappillé 0,06 % à 6 169,41 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a cédé 0,02 % à 3 977,21 points.

New Port, la société de cadres présidée par Alain Dinin, a cédé 1,2 millions d'actions Nexity, soit 2,14% du capital, ce qui ramène ainsi sa participation au capital de Nexity à 5,12%. Cette cession de bloc hors marché s'est faite au profit d'AG2R La Mondiale, qui a ainsi commencé à mettre en œuvre son intention de prendre une participation de l'ordre de 5% au capital de Nexity.

Ce matin, Sanofi a annoncé un un investissement de 400 millions d'euros sur cinq ans pour la création, à Singapour, d'un centre spécialisé dans la production de vaccins unique en son genre, bouleversant la production traditionnelle en faisant appel à des technologies de fabrication digitales de pointe. Ce nouveau site, développé en partenariat avec le Conseil de développement économique de Singapour (EDB, Singapore Economic Development Board), fournira principalement la région Asie et complétera les capacités de fabrication de Sanofi en Europe et en Amérique du Nord.

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie sans corps, avec une mèche haute notable, réalisée dans des volumes en baisse à 2,9 milliards d'euros. Le mouvement haussier ralentit fortement à l'approche des résistances 6 168 / 6 287 points, après 300 points de hausse en ligne droite et 3 gaps haussiers ouverts. Le surachat est notable, mais seule la rupture en clôture de 6 119 points validerait une entrée en correction plus dynamique.

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter la semaine sans grand changement. Une partie croissante des investisseurs risque de limiter ses prises de risque au cours des prochaines séances dans l'attente de nouvelle preuves tangibles de l'accélération de la reprise mondiale. Surtout, son éventuelle hétérogénéité pourrait poser problème pour l'équilibre économique mondial avec des Etats-Unis dominateurs, une Asie conquérante mais un reste du monde atone. Surtout si l'inflation américaine venait à se propager à toutes les zones, notamment en Amérique Latine et en Europe.

