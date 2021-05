Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine prudent

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient débuter la semaine sur une note prudente après la belle séance de vendredi. La journée s'annonce particulièrement calme en raison de la fermeture de Wall Street et de Londres. Au chapitre macroéconomique, les investisseurs se contenteront de la première estimation de l'inflation au mois de mai en Allemagne. Ce chiffre sera surveillé alors que le rendement du Bund est sur une pente ascendante ces dernières semaines. Au chapitre des valeurs, les nouvelles sont rares. Eurazeo a cédé sa part dans le spécialiste des solutions de paiement Planet à Advent.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une seconde bougie blanche ayant permis le franchissement de la résistance à 6 460 points dans des volumes plutôt réduits à 3 milliards d'euros. La semaine s'est donc terminée sur un nouveau sommet et par la validation de la sortie de consolidation. Un nouveau creux ascendant peut donc être surveillé à 6 375 points : au-dessus de ce soutien, la hausse se poursuivra en direction la résistance à 6 590 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EURAZEO

Eurazeo a signé un accord pour la vente de sa participation dans Planet à Advent International. Cet accord prévoit un réinvestissement d'Eurazeo aux côtés d'Advent. Les deux groupes d'investissement contrôleront conjointement Planet. Cet accord valorise Planet à 1,8 milliard d'euros faisant ressortir pour Eurazeo et ses partenaires un multiple 2,5 fois l'investissement initial et un TRI d'environ 19%.

ADL PARTNER

Le Groupe ADL Partner a enregistré au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires (constitué uniquement du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse) de 37,8 millions d'euros, en progression de 6,2%. Le Volume d'Affaires Brut (valeur des abonnements et autres produits commercialisés) est de 75,9 millions d'euros, en hausse de 4,3%. La marge brute s'établit quant à elle à 32,1 millions d'euros, en croissance de 4,5%.

ECONOCOM

Econocom a procédé au remboursement par anticipation de 115 millions d'euros de son emprunt obligataire Schuldschein, relatif à l'échéance à 5 ans et à taux variable. Cette obligation de 150 millions d'euros avait été initialement émise en novembre 2016 sur le marché de Francfort avec des maturités à novembre 2021, pour 137 millions d'euros (dont 115 millions d'euros à taux variable) et à novembre 2023, pour le solde. La trésorerie disponible d'Econocom, qui bénéficie notamment des mesures continues de réduction du besoin en fonds de roulement, a participé à ce remboursement anticipé.

ERAMET

Eramet a annoncé que l'Assemblée Générale Mixte a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, notamment la raison d'être du groupe qui est « devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble ». Notons également que le Conseil d'Administration ,qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale, a reconduit Christel Bories dans ses fonctions de Présidente-Directrice Générale d'Eramet.

Les chiffres macroéconomiques

Les marchés américains seront fermés pour cause de " Memorial Day ".

Les marchés britanniques seront fermés pour cause de " Spring Bank Holiday ".

La première estimation de l'inflation de mai en Allemagne est attendue à 14h.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,01% à 1,2195 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont terminé cette semaine de croissance dans le vert, en dépit de l'inflation américaine. Après les bons chiffres de la veille sur le PIB et le chômage, les Etats-Unis ont en effet publié aujourd'hui un indice des prix "core PCE" au plus haut depuis 2008, laissant craindre un "tapering" de la politique de la Fed. Mais le projet de budget à 6 000 milliards de dollars de l'administration Biden a su faire oublier leurs inquiétudes aux investisseurs. A la clôture, le CAC 40 a gagné de 0,75% à 6 484,11 points, et l'Euro Stoxx 50 s'est adjugé 0,76% à 4 069,84 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a clôturé en hausse vendredi. Les marchés ont semble-t-il, déjà intégré le risque d'inflation depuis plusieurs semaines, à tel point que l'annonce d'un indice des prix "core PCE" au plus haut depuis 2008, ne les a pas inquiétés outre mesure sur un possible "tapering" de la politique monétaire de la Fed. Au lieu de cela, les investisseurs se sont tournés vers le projet de budget de l'administration Biden, qui serait, selon le New York Times, d'un montant astronomique de 6 000 milliards de dollars. Le Dow Jones a gagné 0,19% à 34 529,45 points et le Nasdaq, 0,09% à 13 748,74 points.